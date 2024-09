Suge Knight, qui a géré Tupac lorsque le regretté MC était en guerre de rap avec Notorious BIG et Sean « Diddy » Combs, s’exprime sur les problèmes juridiques de ce dernier – et critique ceux qui restent muets.

« Je vois les choses très clairement et simplement : je ne suis pas un lanceur d’alerte », a déclaré mardi l’ancien PDG de Death Row Records à News Nation lors d’un appel téléphonique depuis la prison, où il purge une peine pour avoir renversé et tué un homme.

« Les faits sont là, mais pour l’instant, je m’en fiche si c’est TI, je m’en fiche si c’est Rick Ross, je m’en fiche si c’est [Jay-Z]Je m’en fiche que ce soit Snoop [Dogg]Je m’en fiche si c’est [The] « Le jeu, je m’en fiche que ce soit Drake, personne ne se manifeste », a-t-il déclaré dans une interview avec Chris Cuomo.

Knight, 59 ans, a ensuite affirmé que les personnes mentionnées « savaient ce qui se passait ».

Dans une interview depuis la prison, Suge Knight a critiqué plusieurs rappeurs pour ne pas avoir parlé des problèmes juridiques de Sean « Diddy » Combs. Getty Images

Knight a affirmé que des rappeurs comme Jay-Z « savaient ce qui se passait » avec Combs. Getty Images pour Roc Nation

Page Six a contacté les représentants de TI, Ross, Jay-Z, Snoop, The Game et Drake pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Cependant, au fil des années, les artistes mentionnés ont été vus en train de se mêler à Combs, 54 ans, soit lors d’événements de l’industrie, soit lors de ses soirées privées « folles ».

Un acte d’accusation de 14 pages a récemment révélé que les fêtes du rappeur « Bad Boy for Life » étaient souvent qualifiées de « freak offs » au cours desquelles des activités criminelles auraient eu lieu, notamment des personnes droguées et violées.

Les fédéraux ont découvert des stupéfiants et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant dans les maisons de Diddy.

On ne sait pas si les rappeurs mentionnés par Knight ont déjà été témoins des crimes sexuels présumés.

« Personne ne prend de mesures », a ajouté Knight. Image de fil

Combs, vu ici avec Jay-Z, a été accusé de trafic sexuel, de racket et de transport d’une prostituée. Image de fil

Bien que Combs ait plaidé non coupable de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport pour se livrer à la prostitution, on spécule que davantage de personnes seront incriminées.

L’humoriste Katt Williams a récemment lancé un avertissement, affirmant que le magnat de la musique en disgrâce était « sur le point de dénoncer tout le monde » dans son cercle intime.

L’ancien acteur de « Wild ‘N Out », âgé de 53 ans, a partagé un extrait truqué du film de Wesley Snipes de 1991, « New Jack City », qui montrait Combs dans le rôle principal de Nino Brown appelant ses associés alors qu’il était à la barre.

La caméra se déplace ensuite pour montrer les associés dans la salle d’audience, et le visage de Jay-Z est superposé sur l’un des personnages.

Combs est accusé d’avoir organisé des fêtes surnommées « freak offs » au cours desquelles des activités criminelles auraient eu lieu. ZUMAPRESS.com / MEGA

Combs, vu ici lors d’une de ses soirées blanches en 1999, a plaidé non coupable de toutes les accusations et attend son procès. ZUMAPRESS.com / MEGA

Williams avait déjà prédit dans le podcast « Club Shay Shay » que « tous ces gros déviants vont tous attraper l’enfer en 2024 ».

« C’est à eux tous de jouer », a déclaré l’acteur de « Friday After Next » en janvier. « Peu importe que ce soit Diddy ou qui que ce soit, [pastor] TD Jakes, n’importe lequel d’entre eux.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.