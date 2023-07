Jay-Z a levé 20 millions de dollars lors du 20e gala de la Fondation Shawn Carter

Vendredi, Jay Z et sa mère, Dr Gloria Cartera célébré le 20e anniversaire de La Fondation Shawn Carter. BeyoncéBlue Ivy, DJ Khaled, Tinashe, Angie Martinez et bien d’autres ont assisté au gala glamour qui a permis de récolter 20 millions de dollars en bourses.

Panneau d’affichage rapporte que la collecte de fonds a attiré les plus grands noms de la musique, du divertissement, du sport, des affaires, de la télévision et du cinéma. La liste des invités comprenait également Miguel, Lil Uzi Vert, Robert Kraft, Angela Simmons, Yo Gotti, Meek Mill, Dez Bryant, Corey Gamble, Tamika Mallory, le PDG de BET Scott Mills, Corey Gamble, le fondateur de Fanatics Michael Rubin, le magnat de la musique Steve Rifkind, et le commissaire de la NFL Roger Goodell.

En plus de l’encan silencieux, le Dieu a fait les collègues milliardaires du rappeur ont fait pencher la balance avec des contributions de plusieurs millions de dollars. Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont fait un don de 10 millions de dollars. Le don annuel de Jack Dorsey était de 2 millions de dollars.

Tous les profits vont à l’amélioration de l’accès à l’éducation postsecondaire, aux voyages et à l’éducation des étudiants défavorisés. Depuis que Jay-Z et Gloria ont fondé l’organisation en 2003, elle a financé des bourses, des études à l’étranger et des visites de HBCU et d’autres universités.

Ce soir, nous nous joignons à nos amis, à notre famille et à nos sympathisants pour honorer le 20e anniversaire de la Fondation Shawn Carter lors de notre gala de célébration. L’accès à des expériences et événements exclusifs sera rendu disponible avec une vente aux enchères silencieuse, désormais en direct sur @charitybuzz: Visite https://t.co/cwJ04Zlx6y pic.twitter.com/viuqna3xtP – Fondation Shawn Carter (@ShawnCarterSF) 14 juillet 2023

Le multitalent Salle Regina était l’hôte avec le plus pour la nuit au Pier 60 de New York.

Visage de bébé a secoué la foule avec plusieurs de ses succès intemporels.

Découvrez comment la famille Knowles-Carter est sortie et plus de photos du gala de la Fondation Shawn Carter après le retournement !