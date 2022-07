Jay Younger de Love Island rejoint Good Morning Britain et se fait seins nus pour le premier rôle après la villa

Jay Younger de LOVE Island est apparu sur Good Morning Britain aujourd’hui seins nus dans son premier rôle post-villa.

Andi Peters a présenté la bombe de l’émission à succès et a demandé si Paige Thorne serait intéressée par l’animateur de GMB, Ed Balls.

Le morceau écossais, 28 ans, est apparu en direct de Brighton avec Andi pour le segment de compétition du présentateur de télévision.

Il a parlé de sa co-star Paige, qui l’a refusé dans la villa, et a dit: “C’est une fille adorable.”

Andi a demandé à Jay: “Serait-elle intéressée par Ed Balls?”

Ce à quoi Ed a suggéré que Paige le considérerait comme un père plutôt que comme un petit ami.

Le père de trois enfants a répondu depuis le studio : “Je pense qu’elle serait intéressée que je la ramène chez elle à la fin de la nuit !”

L’animateur de Good Morning Britain a révélé qu’il était fan de Love Island et qu’il regardait l’émission ITV2 avec ses filles.

Il a pataugé dans la rangée avec Gemma Owen et Luca Bish hier soir, défendant la fille de Michael Owen contre les affirmations de Luca selon laquelle elle aurait flirté avec Billy Brown.

Ed, 55 ans, et son co-animateur Ranvir Singh ont discuté des bouffonneries de la nuit dernière avec Richard Arnold en studio.





L’ancien politicien Ed a déclaré à propos de Gemma, 19 ans: «Je pensais que la première semaine environ, la fille de Michael Owen, Gemma, avait eu un mauvais départ, mais en fait, elle s’en est très bien sortie.

“Mais Luca, c’était désastreux, qu’est-ce que tu fais ?!”

Ils sont dans une émission appelée Love Island, ils sont censés flirter les uns avec les autres.

Ranvir a avoué qu’elle n’avait pas suivi le drame, alors Ed l’a informée.

Il a expliqué: “Luca et Gemma s’entendaient très bien, mais ils étaient séparés dans des villas différentes… Gemma, pour autant que je sache, a eu une conversation douce avec Billy, et Luca la nuit dernière était comme, ‘eh bien tu sais que je “Je suis trahi, aucun oiseau ne me traite comme ça”, c’était juste horrible, ce n’était pas bon.

Il a poursuivi: “La vérité est que je pense que les filles vont très bien et que les garçons sont assez désastreux dans cette émission.”