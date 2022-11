Jay Womack de Genève nommé lauréat du Wood Award pour son leadership et son bénévolat pour l’environnement – ​​Shaw Local

GENÈVE – Le décrivant comme une «véritable force de la nature» dans sa passion incessante pour l’environnement, la Chambre de commerce de Genève a nommé Jay Womack lauréat du Wood Community Service Award 2022 le 16 novembre aux Riverside Banquets à Genève.

Womack est président du comité des ressources naturelles de la ville depuis 2007, faisant don de milliers d’heures au Jour de la Terre, au nettoyage de la rivière Fox, éliminant le nerprun et d’autres plantes envahissantes dans les réserves forestières et collectant des fonds pour remplacer les arbres perdus par l’agrile du frêne.

“Je suis généralement doué pour les surprises et pas sans voix”, a déclaré un Womack ému après une ovation debout avec un tonnerre d’applaudissements.

“J’aime l’endroit où je vis. J’aime ma famille et j’aime ce que je fais. … Je veux inspirer chacun d’entre vous à être de bons intendants de l’environnement », a déclaré Womack. “Et je veux vous voir tous à Wine, Cheese and Trees cette année.”

La foule a ri et applaudi. Womack faisait référence à la collecte de fonds annuelle 25 février pour remplacer les arbres de la promenade tués par l’agrile du frêne.

Jay Womack est rejoint par sa mère, Donna, après avoir été nommé lauréat du Wood Award 2022 par la Chambre de commerce de Genève lors du dîner annuel et des prix de la chambre aux Riverside Receptions à Genève le mercredi 16 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Sa femme, Sheree, sa mère Donna Womack, ses sœurs Kari Harris et Kristi Meyers et son frère Tad Womack l’ont tous félicité dans une vidéo.

“Je n’ai jamais été aussi surpris de ma vie”, a déclaré Womack. “Je suis sans voix. Je suis totalement sans voix et honoré et humilié. Et je ne fais jamais rien en espérant une récompense parce que je le fais parce que j’aime ça et j’aime où je vis.

Sa famille et ses amis ont décrit l’étendue de son travail communautaire sur la Geneva Park District Foundation, Western Avenue School, Kane County Forest Preserve District, Kane/DuPage Water Conservation District, Conservation Foundation of Kane County, Rain Barrels on Parade Campaign, Partenariat d’action communautaire TreehabAmis de la rivière Chicago, Chicago Wilderness et Morton Arboretum.

Womack est également intendant du site de la réserve forestière de Fabyan. L’Illinois Association of Park Districts l’a nommé Outstanding Citizen Volunteer of the Year en 2019.

Dans une vidéo précédant l’annonce, les amis et la famille ont fait l’éloge de Womack et de son travail pour l’environnement.

Jay Womack prend la parole après avoir reçu le Wood Award 2022 lors du dîner annuel et des prix de la Chambre de commerce de Genève aux Riverside Receptions à Genève le mercredi 16 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

La directrice exécutive du district du parc, Sheavoun Lambillotte, a déclaré qu’elle considérait le dévouement de Womack à la nature comme un “enthousiasme contagieux”.

“Le récipiendaire de cette année est une véritable force de la nature – littéralement – faisant tout ce qu’il peut pour sauver notre planète et son enthousiasme contagieux pour cette planète”, a déclaré Lambillotte. “Félicitations mon ami. Baissez le nez et levez votre verre. Vous le méritez.”

Lambillotte a déclaré avoir été témoin de l’énergie, de l’engagement et de la passion de Womack pour diriger des projets, des événements et des opportunités de bénévolat “consacrés à la durabilité de notre communauté”.

“Cette personne a vécu une vie consacrée à la nature, à l’éducation environnementale et à la conservation”, a déclaré Lambillotte. “Notre récipiendaire est une véritable source d’inspiration et un modèle respecté qui attire les gens dans son orbite bénévole avec une étincelle dans les yeux et de l’enthousiasme dans son sourire.”

Lambillotte a déclaré qu’il y a des gens qui ont tellement d’enthousiasme pour leur cause que lorsqu’on leur demande « vous ne pouvez tout simplement pas dire non. Il est certainement l’une de ces personnes.

Jay Womack reçoit le Wood Award 2022 des mains de Scott Lebin, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Genève lors du dîner annuel et des prix de la chambre aux Riverside Receptions à Genève le mercredi 16 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Lambillotte a attribué à Womack la présidence de trois comités de bénévoles qui ont recueilli plus de 50 000 $ en commandites et en dons et attiré 4 000 participants à des événements et recruté des centaines de bénévoles pour fournir des milliers d’heures de service.

Ron Zeman, directeur à la retraite de la Western Avenue Elementary School, a attribué à Womack la création du jardin de l’école « que non seulement nos élèves et notre personnel, mais aussi notre communauté apprécient ».

Zeman a déclaré que Womack “a passé d’innombrables heures à faire du bénévolat pour notre jardin”, notamment à en faire un plan, à obtenir des dons pour le soutenir, à planter lui-même des espèces indigènes et à aider à faire un brûlage contrôlé des zones de prairie de l’école.

Womack a fourni “d’innombrables heures à venir dans notre école en raison de son amour de la nature, des plantes et de l’environnement”, a déclaré Zeman.

« Sans lui, ce ne serait pas ici et je veux juste dire… vous méritez ce prix plus que je ne peux le dire. Vous avez eu une merveilleuse influence sur notre école et notre communauté », a déclaré Zeman. “[He] doit être rappelé pour ses efforts inlassables et infatigables pour aider notre environnement. Et la dernière chose que je vais vous dire, c’est qu’il est diplômé de Western Avenue.

Le directeur à la retraite du Geneva Park District, Stephen Persinger, a crédité Womack d’avoir utilisé son expertise en tant qu’architecte paysagiste pour donner une direction et une inspiration aux autres.

Il a décrit Womack comme humble “dont les efforts visent toujours à faire avancer notre communauté, en continuant à rendre Genève plus respectueuse de l’environnement et durable… si actif à cause de son amour pour cette communauté”.

“Cette personne est quelqu’un sur qui vous pouvez toujours compter”, a déclaré Persinger.

Bill Doeckel, qui siège au comité des ressources naturelles, a déclaré que l’action civique, le leadership et le plaidoyer de Womack pour la durabilité “ont vraiment transformé la ville”.

“Son travail a mis le Comité des ressources naturelles, la Park District Foundation, en tant qu’intendant du site de la réserve forestière de Fabyan, l’a vraiment distingué et nous a mis sur la voie d’une Genève plus durable et plus belle”, a déclaré Doeckel.

Le prix Wood Community Service est décerné à une personne qui a apporté d’importantes contributions communautaires dans les domaines des affaires, de l’éducation, de la participation des jeunes, des organisations civiques, de l’art, des loisirs, de la charité ou du gouvernement.

Le prix est nommé en l’honneur de Bill et Elise Wood et de Nell et Burton Wood, quatre personnes qui ont toutes contribué à la croissance et à la santé de Genève.