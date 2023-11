Jay Weinberg quitte Slipknot pour des raisons « créatives » | Divertissement

Le batteur de Slipknot, Jay Weinberg, a quitté le groupe de heavy metal après 13 ans.

Le stickman de 33 ans a remplacé le batteur d’origine Joey Jordison – décédé en 2021 – et la seule explication de son départ est qu’il s’agissait d’une “décision créative”.

Une déclaration sur le site Internet du groupe disait : « Nous souhaitons remercier Jay Weinberg pour son dévouement et sa passion au cours des dix dernières années.

“Personne ne pourra jamais remplacer le son, le style ou l’énergie d’origine de Joey Jordison, mais Jay a honoré les rôles de Joey et a contribué aux trois derniers albums et nous, le groupe et les fans l’apprécions.”

Le groupe a juré : « Slipknot a l’intention d’évoluer.

“Le groupe a décidé de prendre une décision créative et de se séparer de Jay. Nous souhaitons à Jay tout le meilleur et sommes très enthousiasmés par ce que l’avenir nous réserve.”

Jay – qui est le fils du batteur de Bruce Springsteen Max Weinberg et a joué avec The Boss’ E Street Band – est apparu pour la première fois sur le disque de Slipknot en 2014 « .5 : The Grey Chapter », qui a valu à Corey Taylor et co deux nominations aux Grammy Awards.

Jay quittant le groupe « All Out Life » survient un mois après le départ du claviériste et sampler Craig Jones.

En 2019, Michael Pfaff a été recruté pour remplacer le percussionniste Chris Fehn.

Le line-up actuel comprend également Sid Wilson, Jim Root, Shawn « Clown » Crahan, Mick Thomson et Alessandro Venturella.

Pendant ce temps, le leader Corey a récemment admis qu’il pensait qu’il lui restait environ “cinq ans” pour être “physiquement” capable de tourner comme il le fait actuellement avec Slipknot.

Le rockeur de 49 ans a prédit que lorsqu’il atteindra la cinquantaine, il ne sera plus en mesure de suivre sa routine de tournée épuisante et de fournir des performances de « qualité ».

Cependant, le rockeur de “Duality” a juré de continuer aussi longtemps que possible parce que “son cœur et son âme en ont besoin”.

Il a déclaré à Rock Antenne en Allemagne : « Tant que je peux le faire physiquement et tant qu’il y a du monde pour le voir, mec, je continuerai à le faire.

“Maintenant, si la qualité commence à décliner, alors je saurai qu’il est temps de le rendre. Et j’y ai déjà pensé – j’ai déjà pensé, peut-être qu’il me reste encore cinq ans de tournée physique comme ça. J’essaie de prendre soin de moi. Je m’entraîne quand je peux.

Il a admis : « Le voyage ici [in Europe] est épuisant ; la nourriture est horrible ; donc, cela rend cela difficile à faire. Mais tant que je peux continuer, c’est au moins ce que je veux faire. Alors oui, c’est comme ça.