Jay Stansfield réussit un triplé dans le maillot à la retraite du défunt père lors de sa dernière apparition pour Exeter

Le match de Ligue 1 d’Exeter City contre Morecambe le 7 mai était une affaire passionnante. La victoire 3-2 d’Exeter sur Morecambe est intervenue après que Jay Stansfield ait réussi un triplé sensationnel. Le fait qu’il s’agissait de son dernier match pour Exeter City a rendu cette victoire encore plus spéciale pour les fans.

Les rapports suggèrent que Jay a reçu une ovation debout dimanche après-midi après avoir réussi un tour du chapeau sensationnel à St James Park. L’attaquant de 20 ans a montré son immense talent contre Morecambe. Il est apparu ému après avoir été remplacé par Sonn Cox à la 74e minute du match.

En septembre de l’année dernière, Jay a rejoint son club d’enfance après avoir obtenu un prêt d’une saison pour la Ligue 1 depuis Fulham. Cela signifiait beaucoup pour Jay et Exeter City. En 2010, le père de Jay, Adam Stansfield, était décédé d’un cancer de l’intestin à l’âge de 31 ans alors qu’il était sous contrat avec Exeter City. Stansfield avait marqué 39 buts en 160 apparitions au cours de son séjour de quatre ans à Exeter.

Le club avait retiré le maillot numéro neuf en signe de respect envers son ancien attaquant. Donc, c’était un hommage approprié à Adam Stansfield quand Exeter a sorti le numéro de maillot de la retraite pour Jay. Exeter avait même annoncé l’arrivée de Jay avec une présentation réconfortante à St James Park.

💬 « Cela signifie beaucoup de porter le numéro neuf. Je sais que la pression sera élevée, mais c’était la bonne chose à faire. Je serai fier de le porter et de suivre ses traces et au-delà. » ❤️Jay Stansfield en signature en prêt ⬇️#ECFC #OneGrecianGoal pic.twitter.com/6wbs9d7f0v — Exeter City FC (@OfficialECFC) 2 septembre 2022

Jay avait exprimé ses sentiments après avoir rejoint le club de son père.

« Cela signifie beaucoup. Je sais que la pression va être élevée si j’avais le maillot numéro neuf. Je pensais que c’était la bonne chose à faire pour moi. Pour pouvoir entrer et prendre le maillot, je serai fier de le porter et j’espère pouvoir suivre les traces de ce que mon père a fait et, espérons-le, aller au-delà. Quand j’étais à l’académie et qu’il jouait ici, je rêvais de jouer avec le maillot numéro neuf. Pouvoir venir ici et le porter, j’espère pouvoir le rendre fier », avait déclaré Jay Stansfield.

Jay a connu une campagne 2022/23 décente pour Exeter puisqu’il a marqué neuf buts, dont l’impressionnant triplé lors du dernier match de la saison en Ligue 1 dimanche.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici