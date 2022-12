Jay Shetty explique les styles de combat sur ‘Red Table Talk’

L’épisode de cette semaine de Discussion de table rouge va en profondeur avec Jay Shetty et nous avons un clip exclusif qui pourrait vous aider, vous et votre chéri, à trouver des solutions plus fluides à tous vos problèmes.

Jay Shetty partage trois styles de combat différents pour les relations

Vous pensez savoir aimer ? Détrompez-vous ! Pour la première fois, l’auteur à succès, coach d’objectifs et ancien moine Jay Shetty révèle ses règles d’amour très attendues. Soigneusement conçu après des années de recherche, Jay explique ses étapes critiques pour trouver l’amour, établir la confiance, guérir d’un chagrin, se battre avec votre partenaire et rompre avec grâce. Préparez-vous à la sagesse qui changera la vie de l’un des leaders d’opinion les plus respectés et les plus recherchés.

Nous avons un clip exclusif du tout nouvel épisode de lundi, où Jay décompose trois styles de combat différents que les couples ont tendance à utiliser.







Quel style de combat vous et votre partenaire semblez-vous utiliser le plus ? En les regardant, il semble que la ventilation serait la plus saine. Se cacher ne semble pas efficace car il n’y a aucune tentative de communication. Exploser semble contre-productif car c’est très émotif et on penserait qu’il serait plus difficile d’écouter un partenaire qui crie. Nous pourrions également voir comment se cacher ou exploser pourrait se produire au début d’une dispute, mais finalement dans un bon partenariat, une communication saine pourrait reprendre par la suite.

Que pensez-vous de l’évaluation par Jay Shetty des styles de combat relationnel ?

