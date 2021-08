Jay Pickett, acteur de « General Hospital », décède sur le plateau de tournage à 60 ans

Jay Pickett, 60 ans, est décédé le 30 juillet des suites d’une apparente crise cardiaque sur le tournage de son film « Treasure Valley ».

Pickett a joué dans les drames de jour « General Hospital » et « Days of Our Lives ».

Pickett a joué le rôle de Frank Scanlon dans « Port Charles » de 1997 à 2002 pour 762 épisodes.

Jay Pickett, l’acteur d’une beauté robuste qui est apparu dans des drames de jour comme « General Hospital », « Days of Our Lives » et « Port Charles », est décédé le 30 juillet sur un plateau de tournage de l’Idaho sur le tournage de « Treasure Valley ». Il avait 60 ans.

Selon un ami et collègue acteur de « Treasure Valley », Jim Heffel, Pickett est mort alors qu’il était sur un cheval en attendant de filmer une scène du western moderne.

« Hier, j’ai perdu un bon ami et le monde a perdu une personne formidable. Jay Pickett a décidé de partir pour les cieux », a écrit Heffel dans un article sur Facebook le 30 juillet annonçant la mort de Pickett. « Jay est mort assis sur un cheval prêt à encorder un bœuf dans le film Treasure Valley dans l’Idaho. La voie d’un vrai cow-boy. »

Pickett a écrit le scénario et joué dans « Treasure Valley », produisant le film avec Heffel et Tuscon Vernon Walker.

« Il va vraiment nous manquer », a écrit Heffel. « Ride comme le partenaire du vent. »

Comédien et réalisateur de « Treasure Valley » Travis Mills a écrit sur la page Facebook officielle du film à propos du décès de Pickett, disant : « Il est décédé subitement alors que nous étions sur place pour nous préparer à filmer une scène ».

« Il n’y a pas d’explication officielle sur la cause de sa mort, mais il semble qu’il s’agisse d’une crise cardiaque », a écrit Mills. « Tout le monde présent a fait de son mieux pour le garder en vie. Nos cœurs sont brisés et nous pleurons pour sa famille qui est si dévastée par cette tragédie choquante. »

Mills a rendu hommage à Pickett et s’est souvenu de lui comme « d’un homme incroyable. Il était gentil, doux et généreux ».

« Il est difficile de trouver les mots en ce moment pour en dire plus. Ses amis les plus proches ont dit qu’il était très heureux de faire » Treasure Valley « et j’espère qu’il l’était vraiment », a écrit Mills. « Il faisait ce qu’il aimait : jouer, monter à cheval, faire des films. Et il était magnifique. »

Né à Spokane, Washington le 10 février 1961, Pickett a grandi à Caldwell, Idaho. Il a commencé sa carrière dramatique de jour en tant que Dr Chip Lakin dans « Days of Our Lives », mettant en vedette pendant deux ans à partir de 1991.

Pendant cinq ans, 1997-2002, et 762 épisodes au total, Pickett a joué le rôle de Frank Scanlon dans « Port Charles ».

Sa co-star de « Port Charles », Marie Wilson, a partagé une publication sur Instagram d’une interview dans un magazine de retour qu’elle a menée avec Pickett décrivant l’engagement de leurs personnages à l’écran.

« C’est l’un des articles les plus difficiles que j’ai fait », a écrit Wilson. « Mon cœur est brisé d’apprendre que cette personne incroyable est décédée. Les mots ne peuvent décrire à quel point vous avez touché ma vie… votre amitié, vos conseils et votre soutien m’ont rendu si reconnaissant et chanceux. »

Wilson a rappelé un bon souvenir de son premier jour sur le tournage de « Port Charles » avec Pickett, ajoutant que « les aventures amusantes ont continué à partir de là. Tellement heureuse d’avoir partagé tous ces moments avec vous. »

Pickett a joué le rôle du détective David Harper dans « General Hospital » de 2006 à 2008.

Kin Shriner, qui a joué dans « General Hospital » et le spin-off « Port Charles », a partagé une photo de groupe en noir et blanc avec le regretté Pickett.

« Le décès soudain de mon pote Jay Pickett est très triste », a écrit Shriner sur Twitter. « Il aimait jouer et les westerns, et quand nous nous sommes réunis, nous avons beaucoup ri. RIP Jay.

Le cascadeur Ardeshir Radpour a partagé un hommage sur Facebook à un Pickett vêtu d’un chapeau de cowboy avec le texte en superposition : « A bientôt cowboy ! Nous t’aimons et tu vas nous manquer ! »

« Tellement tellement tellement navré d’apprendre si soudainement le décès prématuré d’un grand être humain et ami », a écrit Radpour en légende de la publication. « Jay, tu seras toujours avec nous et nous serons toujours avec toi. »

Pickett laisse dans le deuil son épouse depuis 35 ans, Elena, et leurs trois enfants, Maegan, Michaela et Tyler.