Jay Monahan, Yasir Al-Rumayyan, Greg Norman invités à témoigner devant le Sénat lors de l’audience PGA, PIF

Le sous-comité permanent des enquêtes du Sénat américain (PSI) a invité le commissaire du PGA Tour Jay Monahan, le gouverneur du PIF Yasir Al-Rumayyan et le PDG de LIV Golf Greg Norman à témoigner lors d’une audience le 11 juillet sur l’accord prévu entre le PGA Tour et le PIF saoudien. .

L’invitation fait suite au lancement le 12 juin d’une enquête du Sénat sur l’accord controversé entre le PGA Tour et le Fonds d’investissement public saoudien pour créer une nouvelle société abritant les intérêts commerciaux entre le circuit, la holding liée au golf du PIF (y compris LIV Golf) et la tournée européenne.

Le président du PSI, Richard Blumenthal (D-CT) et le membre du classement Ron Johnson (R-WI) ont invité chacun à participer à l’audience du 11 juillet. Monahan, Al-Rumayyan et Norman ont jusqu’au 28 juin pour confirmer s’ils comparaîtront. Ils ne sont pas tenus de participer.

L’arrangement commercial entre le PGA Tour et le PIF a été initialement annoncé le 6 juin. Dans le cadre de l’accord, les deux parties ont convenu d’abandonner tous les litiges existants. Moins d’une semaine plus tard, Blumenthal a annoncé une enquête et a demandé toutes les communications en rapport avec l’accord.

ALLER PLUS LOIN Qui sont les hommes derrière la fusion LIV-PGA ? Ce qu’il faut savoir sur Jay Monahan, Yasir Al-Rumayyan

La nouvelle société créée par les tournées sera dirigée par Monahan en tant que directeur général et Al-Rumayyan en tant que président.

« Notre objectif est de découvrir les faits sur ce qui s’est passé dans l’accord du PGA Tour avec le Fonds d’investissement public saoudien et ce que la prise de contrôle saoudienne signifie pour l’avenir de cette institution américaine chérie et pour notre intérêt national », a déclaré Blumenthal dans un communiqué de presse mercredi. « Les Américains méritent de savoir quelle sera la structure et la gouvernance de cette nouvelle entité. Les principaux acteurs de l’accord sont les mieux placés pour fournir ces informations, et ils doivent au Congrès – et au peuple américain – des réponses dans un cadre public.

« Les fans, les joueurs et les citoyens concernés ont de nombreuses questions sur l’accord prévu entre le PGA Tour et LIV Golf », a déclaré Johnson. « J’ai hâte d’entendre les témoignages des personnes les mieux placées pour donner au public un aperçu de l’état actuel du golf professionnel. J’espère que cette audition et tout autre rôle que le Congrès joue dans cette affaire seront constructifs. »

ALLER PLUS LOIN Pouvoir, privilège et risque : la vie de l’homme le plus puissant du golf Yasir Al-Rumayyan

L’accord entre le PGA Tour et le Fonds Public d’Investissement peut se poursuivre le temps d’une enquête. Al-Rumayyan avait précédemment déclaré à CNBC que l’accord devrait être approuvé dans les prochaines semaines.

Il a été annoncé mardi dernier que Monahan était actuellement en congé de maladie du PGA Tour. L’homme de 53 ans « se remet d’une situation médicale », selon la tournée. Ron Price, directeur de l’exploitation de la tournée, et Tyler Dennis, vice-président exécutif, supervisent actuellement les opérations quotidiennes.

(Photo : Sam Greenwood / Getty Images)