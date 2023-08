Jay Monahan: le commissaire du PGA Tour confiant qu’un accord PIF sera conclu après des négociations «sincères» | Nouvelles du golf

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, pense qu’un accord définitif avec le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite sera conclu

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, estime qu’un accord définitif avec le Fonds d’investissement public saoudien sera conclu grâce à « la sincérité et l’intensité » des négociations.

Le champion des Masters Jon Rahm a admis que les joueurs avaient ressenti un sentiment de « trahison » lorsque l’accord proposé entre le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF, qui finance LIV Golf, a été annoncé à l’improviste en juin.

Monahan a été appelé à démissionner lorsque l’accord-cadre a été révélé, tandis que Tiger Woods a depuis rejoint le conseil d’administration du PGA Tour en réponse à la colère des joueurs qui se sont sentis pris au dépourvu par l’accord.

Monahan a déclaré qu’il ne considérait pas ces mesures comme une mise en accusation de la manière dont le Tour avait été organisé et a insisté sur le fait que l’accord-cadre n’avait pas été signé uniquement pour mettre fin au litige coûteux entre les factions rivales du golf.

« Je dirais que nous opérons de bonne foi et je le vois des deux côtés », a déclaré Monahan lors de sa conférence de presse annuelle avant le championnat du Tour de fin de saison à Atlanta.

« Si vous deviez voir la quantité de conversations et le temps que le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF consacrent à passer d’un cadre à un projet définitif. [agreement]je pense que vous y verriez la sincérité des efforts.

« Il y a des discussions fréquentes. Nous sommes probablement là où je m’attendrais à ce que nous soyons. Il y a une intensité et il y a une urgence et il y a beaucoup de travail, du bon travail, qui est fait. »

Le président du PGA Tour, Tyler Dennis, qui dirige les pourparlers avec le directeur de l’exploitation Ron Price, a ajouté: « Ron et moi avons été activement engagés chaque semaine, plusieurs fois par semaine.

« Cela progresse quotidiennement et c’est de nature très positive et collaborative. »

Scottie Scheffler s’inquiète du manque de détails sur l’accord proposé

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler a admis le mois dernier qu’il était préoccupé par le manque de détails sur l’accord proposé, avec l’avenir de la LIV Golf League et la réintégration possible des joueurs LIV sur le PGA Tour parmi les principaux problèmes à résoudre.

Monahan ne répondrait pas à une question spécifique sur l’avenir de LIV Golf, mais estime que les joueurs comprennent le besoin de confidentialité.

« Je pense que si je devais le dire succinctement, et c’est ainsi que Jack Nicklaus me l’a dit, la preuve est dans le pudding », a ajouté Monahan.

« Donc, je pense que les joueurs disent maintenant: » OK, je comprends ce que nous essayons d’accomplir et pourquoi nous avons franchi cette étape. Je comprends la nature confidentielle de ce à quoi nous avons affaire et comment vous prévoyez de gérer cela au sein de la gouvernance.’

« Alors que nous avançons … il y a une responsabilité, une attente de leur part envers moi et l’équipe que nous serons en mesure de communiquer un résultat positif pour le PGA Tour. »

Interrogé sur ce qu’il considérait comme un résultat positif, Monahan a déclaré: « C’est le PGA Tour qui s’associe à PIF, le PIF étant un investisseur minoritaire dans NewCo avec le PGA Tour, avec une gouvernance à part entière et un contrôle opérationnel du Tour et finalement des hommes le jeu professionnel va de l’avant. »

Monahan, qui a démissionné de son poste pendant un mois en raison de l’anxiété peu de temps après l’annonce de l’accord proposé, a déclaré qu’il ne s’était « jamais senti mieux » et qu’il était prêt à témoigner devant un sous-comité du Sénat si nécessaire après avoir été incapable de le faire en juillet.