Jay Leno sur le comportement « perturbant » de Will Smith aux Oscars : « C’est de la vraie colère »

Jay Leno se penche sur le comportement de Will Smith aux Oscars, où il a giflé Chris Rock au visage pour une blague qu’il a faite sur la tête chauve de sa femme Jada Pinkett Smith.

L’ancien » Spectacle de ce soir « L’animateur a décrit l’acteur de « King Richard » comme un « bon gars », mais a admis que le comportement qu’il avait affiché à la télévision en direct lors de la 94e cérémonie des Oscars était « dérangeant ». Cependant, pour Leno, la gifle n’était pas la partie qui l’a le plus choqué.

« Pour moi, la chose la plus dérangeante n’était pas la gifle, parce qu’il souriait un peu après avoir giflé [Rock] », a déclaré Leno au Palm Beach Daily News cette semaine.

« C’était le cri des obscénités. Ensuite, vous dites: » Whoa. Qu’est-ce qui se passe ici? C’est de la vraie colère « » dit le comédien.

« Jada, je t’aime. ‘GI Jane 2’, j’ai hâte de le voir, d’accord? » Rock, 57 ans, avait plaisanté en faisant référence au film de 1997 « GI Jane », mettant en vedette Demi Moore, qui s’était rasé la tête pour dépeindre un candidat fictif des Navy SEAL.

Pinkett Smith, 50 ans, a révélé en 2018 qu’elle avait reçu un diagnostic d’alopécie. L’actrice a souvent discuté des défis de la perte de cheveux sur Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

La blague a raté, mal.

Smith, 53 ans, est monté sur scène depuis son siège au premier rang et a balancé Rock avec une paume ouverte, générant une forte claque. Smith retourna à son siège et cria à Rock de laisser Pinkett Smith tranquille. Rock a répondu qu’il faisait juste une blague « GI Jane » – et Smith lui a crié dessus une deuxième fois.

Smith a crié à Rock de « garder le nom de ma femme hors de ta putain de bouche », et la foule s’est tue lorsqu’il est devenu clair que ce n’était pas un acte.

Le moment a choqué le public du Dolby Theatre et les téléspectateurs à la maison. À la pause publicitaire, le présentateur Daniel Kaluuya est allé serrer Smith dans ses bras et Denzel Washington l’a escorté sur le côté de la scène. Les deux ont parlé et se sont étreints et Tyler Perry est également venu parler.

L’incident a conduit à une enquête menée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Leno a partagé son opposition à l’enquête.

« Qu’est-ce que vous enquêtez? », A déclaré Leno. « Ce devait être l’agression la plus enregistrée de l’histoire. J’ai vu le dos de sa chaussure, j’ai vu l’oreille de Chris. Il y avait tellement de caméras sur cet incident. Sur quoi enquêtez-vous ? Je sais que parfois les choses sont exactement ce qu’elles semblent être. être. »

En fin de compte, l’académie a annoncé sa décision d’interdire Smith du Oscars pour 10 ans. La décision est intervenue après une réunion du conseil d’administration de l’académie pour discuter d’une réponse aux actions de Smith. Une semaine avant la réunion, l’acteur a démissionné de l’académie.

« Les 94e Oscars étaient censés être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont fait un travail incroyable l’année dernière. Cependant, ces moments ont été éclipsés par le comportement inacceptable et préjudiciable que nous avons vu M. Smith exposer sur scène », a déclaré le conseil d’administration de ont déclaré les gouverneurs dans une lettre.

« Lors de notre émission télévisée, nous n’avons pas abordé de manière adéquate la situation dans la salle. Pour cela, nous sommes désolés. C’était l’occasion pour nous de donner l’exemple à nos invités, téléspectateurs et à notre famille académique à travers le monde, et nous n’avons pas réussi. – pas préparé à l’inédit.

« Aujourd’hui, le conseil des gouverneurs a convoqué une réunion pour discuter de la meilleure façon de répondre aux actions de Will Smith aux Oscars, en plus d’accepter sa démission. Le conseil a décidé, pour une période de 10 ans à compter du 8 avril 2022, que M. Smith ne sera pas autorisé à assister aux événements ou programmes de l’académie, en personne ou virtuellement, y compris, mais sans s’y limiter, aux Oscars.

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à M. Rock pour avoir gardé son sang-froid dans des circonstances extraordinaires. Nous tenons également à remercier nos hôtes, nominés, présentateurs et gagnants pour leur sang-froid et leur grâce lors de notre émission télévisée.

« Cette action que nous prenons aujourd’hui en réponse au comportement de Will Smith est un pas vers un objectif plus large de protéger la sécurité de nos artistes et invités et de restaurer la confiance dans l’académie. Nous espérons également que cela pourra commencer une période de guérison et de restauration pour tous impliqué et impacté. »

« J’accepte et respecte la décision de l’académie », a déclaré Smith dans un communiqué après le verdict.

Smith a annoncé sa démission dans un communiqué le 1er avril, affirmant qu’il avait « trahi la confiance de l’académie ». Smith a ajouté qu’il « avait privé les autres nominés et gagnants » de leur chance de célébrer, et a déclaré qu’il accepterait toute autre conséquence de la part du conseil d’administration.

Smith s’est d’abord excusé pour ses actions quelques minutes après avoir giflé Rock, lorsqu’il a reçu son prix du meilleur acteur pour son rôle dans « King Richard ».

« Je veux m’excuser auprès de l’académie. Je veux m’excuser auprès de tous mes collègues nominés », a déclaré Smith. « C’est un beau moment. »

Smith s’est de nouveau excusé dans une publication Instagram le lendemain, en identifiant le comédien.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice », a écrit Smith. « Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement. Je voudrais m’excuser publiquement auprès de toi, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.

Rock n’a pas encore partagé publiquement ses réflexions sur l’incident. Cependant, lors de sa première émission comique après les Oscars à Boston, il a déclaré à une foule qu’il « est toujours en train de traiter ce qui s’est passé ».

« À un moment donné, je parlerai de ce s—, et ce sera sérieux, et ce sera drôle », a partagé Rock.

