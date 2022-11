Jay Leno subit une intervention chirurgicale pour des brûlures “graves” subies lors d’un incendie le week-end

Jay Leno a subi une intervention chirurgicale pour des brûlures graves subies lorsque des flammes ont éclaté alors qu’il travaillait sur une voiture de collection et reste hospitalisé pour un traitement supplémentaire, a déclaré mercredi le médecin qui supervise ses soins.

L’ancien Spectacle de ce soir L’hôte était en bon état et sa femme, Mavis, est avec lui au Grossman Burn Center au nord de Los Angeles, a déclaré Peter H. Grossman, directeur médical du centre de l’hôpital West Hills.

“Il est de bonne humeur aujourd’hui”, a déclaré Grossman lors d’une conférence de presse télévisée. Le week-end dernier, Leno a subi des brûlures au visage, aux mains et à la poitrine que le chirurgien plasticien a classées comme au deuxième degré ou presque plus graves.

Certaines des blessures au visage “sont un peu plus profondes et un peu plus préoccupantes” car elles montrent des signes de progression vers le troisième degré, comme cela peut arriver avec des brûlures, a déclaré Grossman.

Le traitement destiné à empêcher les brûlures de s’aggraver comprend une oxygénothérapie à haute pression pour stimuler la guérison, ainsi qu’une intervention chirurgicale au cours de laquelle les brûlures sont nettoyées et rasées, a-t-il déclaré. Un “substitut de peau biologique” temporaire est placé sur la zone, a-t-il déclaré.

Récupération complète attendue

Leno a bien survécu à une opération et une seconde est prévue cette semaine, a déclaré Grossman. Le comédien est debout et marche, raconte des blagues et est un succès auprès du personnel, distribuant même des biscuits aux jeunes patients, a-t-il déclaré.

L’incendie s’est produit dans le garage de Burbank où Leno stocke sa célèbre collection de voitures et d’autres véhicules à moteur, a déclaré le médecin. Dans une déclaration plus tôt cette semaine, Leno a qualifié les brûlures de “graves”, mais a déclaré qu’il n’aurait besoin que “d’une semaine ou deux pour se remettre sur pied”.

Grossman a déclaré qu’il appréciait l’empressement de Leno, mais l’a averti d’être réaliste.

“J’ai dû lui dire qu’il devait prendre un peu de recul et se rendre compte que cela prend du temps”, a-t-il déclaré. “Il est très docile, il comprend cela. Je pense qu’il se rend compte qu’il doit peut-être y aller un peu plus lentement qu’il ne l’avait initialement prévu.”

Le médecin a déclaré qu’il s’attendait à ce que Leno se rétablisse complètement, mais qu’il était trop tôt pour savoir s’il y aurait des “restes” de la blessure. Il n’a pas précisé.