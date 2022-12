Jay Leno se souvient du moment où son «visage a pris feu» lors de l’incendie d’un garage lorsqu’il a subi de graves brûlures

Jay Leno a parlé de l’incendie du garage qui aurait pu causer plus de dégâts si son ami Dave Killackey n’avait pas été là pour le secourir.

L’animateur à la retraite de “Tonight Show”, âgé de 72 ans, était en train de réparer une voiture à vapeur blanche de 1907 lorsque quelque chose s’est mal passé. Son copain est entré en action alors qu’ils travaillaient sur la voiture classique dans son garage en novembre.

“La conduite de carburant était bouchée, donc j’étais en dessous”, a déclaré Leno à “Aujourd’hui”. “Cela semblait bouché, et j’ai dit:” Soufflez de l’air dans la ligne “, et tout à coup … Boum, j’ai eu le visage plein d’essence et la veilleuse a sauté, et mon visage a pris feu.”

“J’ai dit à mon ami, j’ai dit: ‘Dave, je suis en feu.’ C’était exactement comme si mon visage était en feu”, a déclaré Leno au magazine People. “Peut-être comme le coup de soleil le plus intense que vous ayez jamais eu, ce serait juste de dire.”

JAY LENO VEUT BLAGUER SUR SES BRÛLURES AU VISAGE : “IL N’Y A RIEN DE PIRE QUE LES CÉLÉBRITÉS WHINY”

Leno a expliqué qu’il a immédiatement su qu’il devait fermer les yeux et retenir son souffle.

“Je ne suis pas un gars paniqué, mais je savais que si je respirais, je pourrais me brûler les poumons”, a-t-il expliqué. “J’étais sous la voiture peut-être 10 secondes avant que Dave ne m’en sorte. Plus longtemps que ça, j’aurais pu perdre mon œil.”

Jay a été admis au Grossman Burn Center de l’hôpital West Hills et a subi plusieurs interventions chirurgicales, y compris une greffe de peau, pour traiter “des brûlures importantes au visage et aux mains”. Leno avait également des cicatrices sur la poitrine à cause des flammes.

“Dave, mon ami, m’a sorti et a sauté sur moi et a en quelque sorte étouffé le feu”, a déclaré Leno.

JAY LENO RÉVÈLE DES BRÛLURES DU FEU, LIBÉRÉ DE L’HÔPITAL

Le chef du bataillon du service d’incendie de Burbank, Dave Burke, a publié un rapport d’incident à Fox News Digital qui a révélé que les responsables avaient répondu à “l’appel médical d’urgence” le 12 novembre à 12h28.

Peu après l’accident, Leno a déclaré dans un communiqué à Fox News Digital, “J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied.”

LE MÉDECIN DE JAY LENO DONNE UNE MISE À JOUR APRÈS QU’IL A SUBI DES « BRÛLURES GRAVES » DANS UN FEU D’ESSENCE

Leno a subi au moins deux interventions chirurgicales au centre des brûlés, dont une “procédure d’excision chirurgicale et de greffe”. Il a également exigé l’utilisation d’un chambre hyperbare pour aider à fournir une meilleure circulation sanguine et à réduire les bactéries.

Le Dr Peter Grossman était “optimiste quant à son rétablissement complet” et a déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital qu’il était “satisfait des progrès de Jay”.

“Jay aimerait faire savoir à tout le monde à quel point il est reconnaissant pour les soins qu’il a reçus et apprécie beaucoup tous les bons voeux”, a déclaré le Grossman Burn Center dans un communiqué.

Le Dr Grossman a partagé que lorsque Leno est arrivé pour la première fois, les “brûlures du comédien étaient plus profondes” qu’il ne l’avait prévu. “Jay est définitivement une valeur aberrante en termes de guérison compte tenu de la gravité de ses blessures”, a déclaré le Dr Grossman.

Leno a également refusé de prendre des médicaments, selon le point de vente.

“La douleur est un rappel que je suis un idiot !” il a dit.

Deux semaines après l’incident, Leno en plaisantait lors de son premier concert de stand-up au Comedy & Magic Club à Hermosa Beach.

“Je ne me suis jamais considéré comme un comique rôti”, a-t-il déclaré. “Nous avons deux émissions ce soir : régulière et extra croustillante.”

Il a déclaré au Wall Street Journal : “Huit jours plus tard, j’avais un tout nouveau visage. Et c’est mieux que ce qu’il y avait avant.

“Mais vraiment, c’était un accident, c’est tout. Quiconque travaille régulièrement avec ses mains va avoir un accident à un moment donné.”

Tout au long de l’épreuve, Leno a été reconnaissant du soutien de ses collègues stars.

“[John] Travolta m’a envoyé un gros panier italien. Tom Selleck a envoyé des fleurs. Et Russell Crowe a appelé d’Australie. Je suis dans ce métier depuis longtemps et sentir cet amour était vraiment touchant”, a-t-il déclaré.

Leno est depuis longtemps un connaisseur de culture automobile . Il a travaillé comme mécanicien tout en gravissant les échelons en tant que comédien de stand-up, et il possède maintenant plus de 280 véhicules uniques.

L’impressionnante collection de voitures rares, anciennes et vintage vaut entre 50 et 100 millions de dollars.

Dans “Jay Leno’s Garage”, Leno discute avec des passionnés de voitures des marques et modèles préférés en plus de montrer sa précieuse collection de voitures, de motos et de véhicules tout-terrain.