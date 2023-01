Jay Leno se casse plusieurs os dans un accident de moto des mois après l’incendie d’un garage – National

Jay Leno se serait cassé plusieurs os dans un accident de moto la semaine dernière, quelques mois seulement après avoir subi de graves brûlures au visage, à la poitrine et aux mains dans un incendie de garage.

L’ancien Spectacle de ce soir l’hôte a déclaré au Las Vegas Review-Journal qu’il était fait tomber sa moto le 17 janvier. La chute a cassé la clavicule et deux côtes de Leno et a fissuré ses deux rotules.

“Mais je vais bien !” Leno a dit au point de vente. « Je vais bien, je travaille. Je travaille ce week-end.

Leno, 72 ans, a déclaré que l’accident s’était produit alors qu’il travaillait sur un véhicule d’époque. Lors d’un essai sur une moto indienne de 1940, Leno a déclaré avoir remarqué l’odeur d’une fuite de gaz.

“J’ai tourné dans une rue latérale et traversé un parking, et à mon insu, un gars avait un fil tendu à travers le parking mais sans drapeau accroché dessus”, a-t-il dit, partageant comment il était attaché par le fil et renversé la moto. “Alors, vous savez, je ne l’ai pas vu avant qu’il ne soit trop tard.”

L’incendie du garage de la maison de Leno à Los Angeles a également commencé alors que le comédien travaillait sur un autre véhicule d’époque, une voiture à vapeur blanche de 1907, en novembre 2022. Lorsque la conduite de carburant de la voiture s’est bouchée, Leno s’est allongé sous le véhicule pour souffler de l’air à travers la conduite. Il a dit Aujourd’hui l’hôte Hoda Kotb qu’il a obtenu un “visage plein de gaz” puis a pris feu.

Il a été soigné pour des brûlures au troisième degré au Grossman Burn Center de l’hôpital West Hills de Los Angeles. Il est resté en soins pendant 10 jours.

Leno a déclaré qu’il n’avait pas discuté publiquement de son accident de moto parce que la couverture médiatique de l’incendie de son garage était si répandue.

“Vous savez, après avoir été brûlé, vous obtenez celui-ci gratuitement”, a déclaré Leno. « Après ça, tu es Harrison Ford, tu écrases des avions. Vous voulez juste garder la tête baissée.

Malgré ses blessures, Leno joue toujours une comédie stand-up. Il se prépare à faire la une au Encore Theatre de Las Vegas pour la première fois le 31 mars. La représentation sera sa première apparition à Las Vegas depuis l’incendie de novembre.