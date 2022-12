Jay Leno révèle les détails et les photos de l’accident de brûlure – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Jay Leno a de la chance d’être en vie après qu’un horrible accident de brûlure le 12 novembre l’ait laissé avec des brûlures au deuxième degré sur le visage, le cou, la poitrine, les mains et l’un de ses bras. Dans un article du 13 décembre publié par Personnesle comédien de 72 ans et animateur de l’émission CNBC Le garage de Jay Leno a partagé des photos de lui-même dans un lit d’hôpital après l’accident – ​​et a expliqué en détail comment toute la situation s’est déroulée.

L’incident s’est produit le 12 novembre lorsque Jay et son ami proche, David Killackey, travaillaient sur une voiture à vapeur blanche de 1907 garée dans l’immense garage de Jay à Burbank, en Californie. Selon le point de vente, les deux réparaient une conduite de carburant bouchée sous le véhicule. “Lorsque vous travaillez avec des voitures, vous avez beaucoup d’accidents. Mais c’est plus gros que la plupart », a déclaré Leno dans l’interview publiée le 13 décembre.« Avec une voiture à vapeur, vous avez de l’essence, mais vous avez aussi un vaporisateur qui est chauffé par une veilleuse pour transformer l’eau en vapeur. Personnes inclus des photos de la voiture sur laquelle les deux amis travaillaient.

En tentant de réparer le problème, Jay a déclaré: “J’ai eu le visage plein d’essence”, ajoutant: “Je savais à quel point j’étais proche de la veilleuse et j’ai pensé ‘Uh oh.'” Il a ensuite révélé que l’essence réagissait avec l’étincelle et son visage entier a été englouti par les flammes. “C’était exactement comme si mon visage était en feu. Peut-être comme le coup de soleil le plus intense que vous ayez jamais eu, ce serait juste de dire », a déclaré Jay.

“J’étais sous la voiture peut-être 10 secondes avant que Dave ne me sorte. Plus longtemps que ça, j’aurais pu perdre mon œil. Je ne suis pas un gars paniqué, mais je savais que si je respirais, je pourrais me brûler les poumons », a déclaré Jay dans l’interview. Après que Dave ait aidé Jay en l’étouffant avec la chemise qu’il portait, les ambulanciers sont rapidement arrivés. Ils ont amené l’animateur emblématique de l’émission de télévision au Grossman Burn Center. Personnes a également parlé au chirurgien de Jay à l’hôpital, Dr Peter Grossman, qui a déclaré au point de vente: «Quand il est entré, ses brûlures étaient plus profondes que prévu. Jay est définitivement une valeur aberrante en termes de guérison compte tenu de la gravité de ses blessures. L’article comprenait également une photo que Jay a partagée de lui-même dans un lit d’hôpital pendant son traitement.

À la suite de ses blessures, Jay a dû subir deux greffes de peau. Il a également eu plusieurs séances dans une chambre hyperbare, ce qui a aidé à oxygéner ses tissus, a indiqué le point de vente. Cependant, moins d’une semaine après avoir quitté l’hôpital, Jay a exécuté une routine de comédie stand-up au Comedy & Magic Club, situé à Hermosa Beach, en Californie. Jay a dit au point de vente qu’il avait refusé les analgésiques. En plaisantant, il a dit: “Cela a en quelque sorte donné un coup de pouce à ma carrière parce que c’est comme, ‘Allons le voir avant qu’il ne brûle à nouveau.'”

