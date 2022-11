Jay Leno révèle des cicatrices sur le visage et les mains, vues au volant d’une Cadillac : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Jay Leno est de retour là où il aime être – la route ! Juste un jour après sa sortie de l’hôpital après avoir été brûlé dans un accident de garage, l’ancien animateur de talk-show, 72 ans, a été photographié en train de rouler dans la ville dans sa Cadillac bleue vintage. Jay semblait énergique et de bonne humeur alors qu’il s’arrêtait à une pompe à essence dans son magnifique bateau de démonstration brillant le mardi 22 novembre. Ses brûlures semblaient être en voie de guérison, mais des rougeurs et des cicatrices étaient visibles à la fois sur son visage et mains. Il portait une chemise boutonnée en jean bleu clair avec un t-shirt blanc en dessous et accessoirisée avec des lunettes rondes classiques et une montre. Le comédien a également souri aux photographes en sortant de son véhicule bien-aimé et a même fait un signe de paix !

Plus à propos Jay Leno

Les photos arrivent juste un jour après que Jay a posé pour des clichés avec le personnel hospitalier du Grossman Burn Center, via Page 6, alors qu’il sortait de l’établissement. Ces photos montraient également l’étendue de ses blessures lors de l’accident anormal du 13 novembre, survenu dans un garage de sa maison de Los Angeles. À l’époque, Jay a dit au Courrier quotidien, “J’ai eu de graves brûlures à cause d’un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied. Jay a été vu bandé et soigné dans une chambre hyperbare par la suite.

Alors que la nouvelle a alarmé les fans, Jay semble bien se porter. Par Page 6, ses médecins ont également publié une déclaration. «Après un séjour de 10 jours dans l’établissement, Jay recevra des soins de suivi à la Grossman Outpatient Burn Clinic pour des brûlures au visage, à la poitrine et aux mains qu’il a subies lors d’un incendie dans son garage. Jay aimerait faire savoir à tout le monde à quel point il est reconnaissant pour les soins qu’il a reçus et il est très reconnaissant de tous les bons vœux. Il a hâte de passer Thanksgiving avec sa famille et ses amis et souhaite à tous de merveilleuses vacances.

Jay travaillait apparemment sur une voiture à vapeur blanche de 1907 lorsqu’un incendie s’est déclaré et lui a brûlé le visage. Il a annulé une série d’apparitions publiques afin de se remettre de l’incident traumatisant.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant