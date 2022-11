Jay Leno reçoit un traitement en chambre hyperbare après avoir subi de «graves brûlures» dans un incendie d’essence

Après que l’humoriste et collectionneur de voitures classiques Jay Leno ait été victime de “graves brûlures” samedi dans un incendie d’essence alors qu’il travaillait sur l’un de ses véhicules, l’homme de 72 ans a subi un traitement hyperbare.

L’animateur de talk-show a été vu dans une chambre hyperbare, dont le médecin de Leno, Peter Grossman, a expliqué qu’elle est censée diminuer l’enflure, augmenter le flux sanguin avec une bonne oxygénation et diminuer les bactéries, selon une vidéo obtenue par “Édition intérieure.”

Leno est vu dans une chemise d’hôpital bleue et les deux mains sont bandées, avec son bras gauche presque enroulé jusqu’à son coude.

LE MÉDECIN DE JAY LENO DONNE UNE MISE À JOUR APRÈS QU’IL A SUBI DES « BRÛLURES GRAVES » DANS UN FEU D’ESSENCE

L’ancienne star de “Tonight Show” a été transportée d’urgence au Grossman Burn Center du West Hills Hospital de Los Angeles, samedi, à Burbank Pompiers les responsables ont confirmé avec Fox News Digital.

L’icône de la télévision a été soignée pour des blessures au “visage et aux mains suite à un accident d’essence dans son garage”, a déclaré Aimee Bennett, directrice des communications stratégiques au West Hills Hospital and Medical Center, dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

Leno a subi “d’importantes brûlures au visage et aux mains”, ainsi qu’à la poitrine, alors qu’il travaillait sous une voiture à Burbank, en Californie, samedi, a déclaré Grossman aux journalistes.

Depuis qu’il est à l’hôpital, le comédien a subi une intervention chirurgicale et en prévoit une autre plus tard cette semaine. La chirurgie de Leno était une “procédure d’excision chirurgicale et de greffe”.

POURQUOI LA VOITURE À VAPEUR DE JAY LENO A-T-ELLE BESOIN D’ESSENCE ?

“Il a eu des greffes de peau qui ne sont pas les siennes, c’est-à-dire la peau que nous avons d’une banque de peau ou d’un donneur, c’est ce que nous faisons dans un premier temps”, a déclaré Grossman au média.

Initialement, Leno a subi des brûlures “profondes au deuxième degré” et peut-être au troisième degré dans l’incendie de la voiture.

Grossman a dit “L’édition intérieure” que les cicatrices de Leno dues aux brûlures graves seront “visibles dans un avenir prévisible” et espère qu’elles seront minimes ou “peut-être pas du tout”.

Le médecin pense que le comédien retournera au travail lorsqu’il sera rétabli et ne prévoit pas que cela prendra des mois.

“Je pense que c’est le genre de gars qui va juste aller de l’avant.”

Le médecin de Leno a fait le point mercredi sur l’état de santé de l’humoriste lors d’une conférence de presse, révélant : “Ses blessures sont graves, son état est bon.”

“Il s’est bien débrouillé avec cette opération”, a mis à jour Grossman. “Il est de bonne humeur aujourd’hui.”

