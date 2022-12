Jay Leno plaisante sur son « nouveau » visage dans sa première interview depuis son accident – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Snorlax / MEGA

Jay Leno a parlé de ses terrifiantes brûlures causées par un feu de mazout alors qu’il travaillait sur l’une de ses voitures classiques dans une nouvelle interview avec Le journal de Wall Street, publié le dimanche 11 décembre. Le comique, 72 ans, ne semblait pas impressionné par son récent accident et avait même un bon sens de l’humour à propos de la chirurgie faciale qu’il a subie pour traiter les brûlures.

Plus à propos Jay Leno

Tout en parlant de son opération et du processus de récupération, Jay se dépréciait un peu à propos de la reconstruction. “Huit jours plus tard, j’avais un tout nouveau visage”, a-t-il plaisanté. “Et c’est mieux que ce qu’il y avait avant.”

Ailleurs dans l’interview, Jay a expliqué qu’il avait envie de se moquer et d’utiliser l’accident pour faire des blagues était une étape importante dans la récupération, et cela aide à mettre le public de votre côté. “Vous devez plaisanter à ce sujet”, a-t-il expliqué. “Il n’y a rien de pire que des célébrités pleurnichardes. Si vous plaisantez à ce sujet, les gens rient avec vous.

En définitive, l’ancien Spectacle de ce soir l’hôte a expliqué qu’il était conscient de la possibilité d’un accident en travaillant sur des voitures classiques. « Mais vraiment, c’était un accident, c’est tout. Quiconque travaille régulièrement avec ses mains aura un accident à un moment donné. Si vous jouez au football, vous avez une commotion cérébrale ou une jambe cassée. Quoi que vous fassiez, il y a un facteur de risque », a-t-il déclaré.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Il a été révélé que Jay avait été transporté d’urgence au Grossman Burn Center de Los Angeles le 13 novembre, après avoir été recouvert d’huile, qui a ensuite pris feu, alors qu’il réparait une “conduite de carburant bouchée”, comme il l’a dit. TMZ. Il a crédité son ami David de le sauver, en se jetant sur lui. Après sa sortie de l’hôpital, il avait l’air comme neuf mais avait des cicatrices et des brûlures sur les mains et le visage.

Après avoir passé quelque temps à l’hôpital, Jay a fait son retour sur scène avec un spectacle au Comedy and Magic Club à Hermosa Beach, en Californie, le 27 novembre. S’adressant aux journalistes avant le spectacle, il a montré qu’il avait prévu des blagues sur sa mésaventure, selon TMZ. « Non, éloignez-vous des Flamin’ Hot Doritos. Ils sont à l’origine de tout cela », a-t-il déclaré, tout en faisant des blagues à ce sujet à la foule. “Nous avons deux émissions ce soir : régulière et extra croustillante.”

Lien connexe Lié: Armani White : 5 choses à savoir sur le chanteur qui se produit au “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.