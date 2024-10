Jay Leno plaisante en disant qu’il a « deux visages » après avoir subi deux interventions chirurgicales pour réparer les dégâts causés par un incendie de gaz et un accident de moto

Jay Leno a plaisanté en disant que son « nouveau visage » est « meilleur » que l’ancien – deux ans après avoir été brûlé dans un incendie d’essence et avoir eu besoin d’une chirurgie plastique pour réparer les dégâts.

Quelques semaines après l’incendie, il a été victime d’un accident de moto qui lui a brisé les os et qui l’a également contraint à subir une autre opération pour reconstruire ses traits.

Il révèle maintenant qu’après l’accident, il a dit à son médecin : « Écoutez, j’ai besoin d’un autre visage. L’autre visage que tu as était génial, mais j’en ai juste besoin d’un autre.

Il a fait ces remarques franches en remettant un prix au Dr Peter Grossman, le chirurgien qui a travaillé sur lui après les deux incidents.

« Donc, je suppose que je suis officiellement un connard à deux visages maintenant », a déclaré le comédien sur scène aux Daytime Beauty Awards 2024 cette semaine, via E! Nouvelles.

En novembre 2022, Jay Leno travaillait sur l’une de ses voitures rétro dans son garage lorsqu’une machine à vapeur de 1907 lui a explosé au visage.

Il a été couvert de brûlures au troisième degré et a dû passer 10 jours à l’hôpital, pendant lesquels il a été soigné dans une chambre à oxygène hyperbare.

Deux jours seulement après avoir été libéré, Jay était fièrement de retour en selle, parcourant Los Angeles dans une autre de ses automobiles anciennes.

Cependant, la catastrophe a de nouveau frappé en janvier 2023 lorsque Jay a eu un accident de moto qui lui a fracturé la clavicule et deux côtes, ainsi que les deux rotules.

Jay était « en corde à linge » lorsqu’il est entré dans un câble qui avait été tiré à travers un parking sans drapeau attaché, a-t-il déclaré au Journal de revue de Las Vegas.

Sur le tapis rouge des Daytime Beauty Awards, il a déclaré que le processus permettant d’obtenir un « tout nouveau visage » après le feu au gaz s’était « transparent ».

Il a expliqué : « Ma convalescence a duré neuf jours. J’ai raté deux jours de travail, donc ce n’était pas mal. Mieux que le visage que j’avais, alors je vais le prendre.

Sur scène, il a expliqué qu’il s’était rendu directement au Grossman Burn Center pour se faire soigner après avoir eu « le visage plein d’essence » et avoir été incendié.

Jay est photographié dans une photo de son émission Jay Leno’s Garage, qui a été officiellement annulée peu de temps après avoir subi un accident de moto quelques semaines seulement après l’incendie de gaz.

Jay est photographié en train de sortir du Grossman Burn Center en novembre 2022, quelques jours après l’incendie de gaz et la chirurgie plastique

Il est photographié en mai 2023, après avoir subi une deuxième chirurgie plastique au visage pour réparer les blessures qu’il a subies lors de l’accident de moto en janvier.

Cependant, il est rentré chez lui ce soir-là pour s’occuper de sa femme de 44 ans, Mavis Leno, qui, il est apparu cette année, souffrait de la maladie d’Alzheimer.

«Je rentre chez moi en voiture, je vois ma femme et je m’endors, sans me rendre compte que cela brûle encore. Quand je me réveille, je n’arrive pas à retirer l’oreiller de mon visage. Donc, je suis assis là avec des ciseaux, essayant de couper l’oreiller. Alors, le Dr Grossman m’a enlevé l’oreiller du visage », se souvient Jay.

Environ deux mois plus tard, il s’est retrouvé de nouveau sous les soins du Dr Grossman après l’accident de moto qui a fracturé plusieurs os.

« Je conduisais ma moto et un gars avait un câble en travers de la route, et boum, ça m’a déchiré le visage. J’ai appelé le Dr Grossman et je lui ai dit : « Écoutez, j’ai besoin d’un autre visage. L’autre visage que vous avez était génial, mais j’en ai juste besoin d’un autre », a déclaré Jay.

Lors du même événement, le Dr Grossman a avoué que l’examen public du cas de Jay lui avait fait ressentir un certain degré de tension supplémentaire.

« Le plus grand défi face à Jay Leno était que le monde entier regardait ce qui se passait. Et c’est un peu de pression supplémentaire dans un domaine qui subit déjà beaucoup de pression », a-t-il déclaré.

« Mais le plus important est probablement d’apprendre quel type d’individu était Jay. Jay est gentil, il est généreux et il est aussi terre-à-terre que vous pouvez l’imaginer, et c’est juste une personne vraiment bonne et il est devenu, pour moi, un modèle.