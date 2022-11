Jay Leno partage une mise à jour majeure sur sa santé après avoir subi de graves brûlures au visage dans un horrible incendie de voiture

JAY Leno a partagé une mise à jour majeure sur sa santé juste un jour après avoir été libéré du Grossman Burn Center en Californie.

Jay, 72 ans, a été photographié en train de conduire autour de Burbank dans une Corvette vintage argentée moins de deux semaines après avoir subi de graves brûlures au visage, aux mains et à la poitrine.

Jay Leno a partagé une mise à jour majeure sur sa santé juste un jour après avoir été libéré du Grossman Burn Center en Californie

L'homme de 72 ans a été photographié à Los Angeles moins de deux semaines après avoir subi de graves brûlures au visage, aux mains et à la poitrine.

À un moment donné, il s’est arrêté pour faire le plein de son véhicule dans une station-service et les blessures douloureuses sur ses doigts étaient clairement visibles.

L’animateur de télévision était habillé avec désinvolture dans un costume en jean bleu clair et accessoirisé avec une paire de lunettes rondes.

Dans une vidéo partagée par Fox News Digital, Jay est vu au volant d’une Mercedes 2002 et a ri en disant aux journalistes : “Tout va bien.”

Il a admis qu’il était également prêt à retourner au travail et qu’il “se produira dimanche au Comedy Magic Club”.

Lorsqu’on lui a dit de se reposer, Leno a répondu en plaisantant: “Ouais, j’ai besoin d’un barbecue.”

Jay est sorti de l’hôpital mardi après avoir subi de graves brûlures au visage, aux mains et à la poitrine.

La star de la télévision a subi des brûlures au deuxième degré après qu’une voiture ancienne sous laquelle il travaillait dans son garage de Los Angeles a pris feu le 12 novembre.

Jay a passé 10 jours au Grossman Burn Center et a subi deux greffes de peau.





Dans un communiqué, il a déclaré: “J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied.

Les flammes n’ont pas pénétré son œil ni son oreille, a rapporté TMZ à l’époque.

Leno devait se présenter au Financial Brand Forum 2022 à Las Vegas plus tôt ce mois-ci, mais il ne s’est pas présenté après que les organisateurs ont été informés d’une “urgence sanitaire”, selon un e-mail obtenu par PEOPLE.

“Sa famille n’a pas été en mesure de nous fournir beaucoup de détails, mais il y a eu une urgence médicale très grave qui empêche Jay de voyager”, lit-on dans l’e-mail.

“Tout ce que nous savons, c’est qu’il est vivant, alors nos prières vont à lui et à sa famille ce soir.”

COLLECTION DE VOITURES

Leno a été ouvert sur sa vaste collection de voitures, étant le fier propriétaire de plus de 100 voitures et motos, a-t-il révélé dans une interview avec Auto Express.

Son immense garage Big Dog à Burbank, en Californie, s’étend sur 140 000 pieds carrés et prend cinq membres du personnel pour aider Leno à s’occuper de sa collection de moteurs.

Pour Leno, sa Lamborghini Countach de 1986, sa Mercedes 300 SEL 6.9 de 1972, sa Plymouth Station Wagon de 1951 et sa McLaren F1 de 1994 font partie de ses préférées dans son hall de plus de 100 voitures.

« Je la conduis sur route. Je ne suis pas un pilote de voiture de course ; Je suis juste un gars qui aime conduire », a déclaré Leno à Auto Express à propos de sa McLaren F1.

L’ascension de Leno vers la célébrité a augmenté après qu’il soit devenu l’hôte de The Tonight Show en 1992.

Le natif de New Rochelle, New York, a ensuite animé le talk-show de fin de soirée NBC pendant plus de 20 ans avant de remettre officiellement le flambeau à Jimmy Fallon en 2014.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la télévision la même année.

Depuis sa sortie de Tonight Show, Leno a animé Jay Leno’s Garage et la reprise en 2021 de You Bet Your Life.

Il passe en revue des voitures classiques et des supercars et fait de la restauration de voitures dans son Big Dog Garage pour l’émission CNBC.

Les blessures sur le visage et les doigts de Jay étaient clairement visibles, mais il a dit aux journalistes que "tout va bien"

Jay a passé 10 jours au Grossman Burn Center et a subi deux greffes de peau

La star de la télévision a subi des brûlures au deuxième degré après qu'une voiture ancienne sous laquelle il travaillait dans son garage de Los Angeles a pris feu le 12 novembre.