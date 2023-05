Jay Leno ne se plaindra pas d’horribles accidents: « J’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant »

Jay Leno est rempli de bonheur.

Le comédien de 73 ans a révélé sa vision positive de la vie avec Fox News Digital des mois après avoir subi des brûlures au troisième degré au visage suite à un incendie d’essence dans son garage de Burbank.

Deux mois plus tard, Leno a été impliqué dans un accident de moto à Las Vegas où il s’est cassé plusieurs os. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne se plaignait jamais de ses blessures ou du long processus de rétablissement, ses réponses étaient simples.

« Tout d’abord, ce sont des accidents. S’ils étaient délibérés, je me plaindrais », a-t-il dit avant de plaisanter, « Ouais, le gars m’a délibérément mis le feu. »

JAY LENO RAPPELLE LE MOMENT QUE SON « VISAGE A PRIS EN FEU » PENDANT L’INCENDIE DE GARAGE QUAND IL A SUBI DE GRAVES BRÛLURES

Il a ajouté : « Écoutez, j’ai été extrêmement chanceux dans ma vie, vous savez, et même si les accidents n’étaient pas amusants, j’ai quand même été plutôt chanceux. Je n’ai pas perdu un œil, je ne suis pas horriblement défiguré… Eh bien, juste régulièrement défiguré.

« J’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant. »

L’ancien animateur de talk-show de fin de soirée a subi « d’importantes brûlures au visage et aux mains » en plus de cicatrices sur la poitrine lorsque des flammes ont éclaté alors qu’il travaillait sous l’un de ses véhicules le samedi 12 novembre.

Leno a déclaré dans un communiqué à Fox News Digital peu de temps après l’accident, « J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied. »

JAY LENO MONTRE ‘NOUVEAU VISAGE’ APRÈS AVOIR SUBI DES BRÛLURES AU TROISIÈME DEGRÉ

Leno a subi au moins deux interventions chirurgicales au cours de son séjour de 10 jours au Grossman Burn Center à West Hills, dont l’une était une « procédure d’excision chirurgicale et de greffe ». Il a également exigé l’utilisation d’un chambre hyperbare pour aider à fournir une meilleure circulation sanguine et à réduire les bactéries.

L’une de ces chirurgies comprenait des médecins créant une oreille entièrement nouvelle pour Leno.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était vrai qu’il avait une nouvelle caractéristique faciale, Jay était ravi de partager: « Oh oui, c’est une toute nouvelle oreille. Quand dans un incendie, l’oreille n’est que de la chair … ils m’en ont en quelque sorte fait une nouvelle. »

Quelques mois seulement après sa sortie de l’hôpital, Leno a été « renversé » de sa moto et s’est cassé deux côtes, ses rotules et sa clavicule.

JAY LENO DONNE UNE MISE À JOUR SUR LA SANTÉ COMME IL A VU AU VOLANT POUR LA PREMIÈRE FOIS APRÈS AVOIR ÉTÉ LIBÉRÉ DE L’HÔPITAL

Il est encore un peu en convalescence.

« Tout d’abord, à Hollywood, c’est seulement à quoi vous ressemblez, personne ne se soucie de ce que vous ressentez », a-t-il plaisanté. « Je veux dire, j’ai toujours une clavicule cassée, deux côtes cassées et deux rotules fissurées, mais je me déplace. »

Leno a rappelé l’incident de la moto en janvier et a déclaré qu’il était sorti pour un essai routier sur une moto indienne de 1940. Il a reconnu l’odeur d’une fuite de gaz et a manœuvré sur une autre route.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai tourné dans une rue latérale et j’ai traversé un parking, et à mon insu, un type avait un fil tendu à travers le parking mais sans drapeau suspendu dessus », a déclaré Leno au Las Vegas Review Journal.

« Je ne l’ai pas vu jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Il m’a juste attaché à la corde à linge et, boum, m’a fait tomber du vélo. Le vélo a continué, et vous savez comment ça marche. »

Leno est depuis longtemps un connaisseur de culture automobile . Il a travaillé comme mécanicien tout en gravissant les échelons en tant que comédien de stand-up, et il possède maintenant plus de 280 véhicules uniques.

L’impressionnante collection de voitures rares, anciennes et anciennes aurait une valeur de 50 à 100 millions de dollars, mais les estimations varient en raison des prévisions concernant le prix de vente de certaines voitures rares. Dans « Jay Leno’s Garage », Leno discute avec des passionnés de voitures des marques et modèles préférés, en plus de montrer sa précieuse collection de voitures, de motos et de véhicules tout-terrain.

Il jouera le rôle de juge célèbre pour la nouvelle série « Hot Wheels : Ultimate Challenge », où les têtes d’engrenage transforment les voitures en véritables versions grandeur nature du jouet le plus vendu au monde.

Leno rejoindre le spectacle semblait être une évidence.

Les juges invités comprennent également Anthony Anderson, Terry Crews et Joel McHale, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Je suis un peu connu comme un gars de l’automobile, et j’ai une chaîne YouTube et un salon de l’automobile, une gamme de produits automobiles », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que j’aime faire. C’est mon passe-temps. »

Il a ajouté: « Nous avions l’habitude de le faire tout le temps sur ‘The Tonight Show’, donc cela semblait être un bon choix. »