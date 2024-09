Jay Leno met l’Union Pacific Big Boy et le programme Steam à l’honneur

Union Pacific Big Boy 4-8-8-4 No. 4014, la flotte patrimoniale du chemin de fer et le patron du programme vapeur Ed Dickens sont présentés dans le dernier épisode de « Jay Leno’s Garage », le programme YouTube de l’ancien animateur de « Tonight Show ».

UP et la National Park Foundation ont accueilli Leno et son équipe de tournage dans la vallée du Missouri à Dennison, Iowa, dans le cadre de la tournée actuelle de la locomotive au Heartland of America. L’épisode – qui comprend le trajet en taxi de Leno, une visite du magasin Heritage Fleet à Council Bluffs, Iowa, et une interview de Dickens – a été créé hier.

Réducteur autoproclamé, Leno possède plus de 181 voitures et 160 motos dans sa collection, dont quelques voitures à vapeur. Il s’est appuyé sur son expérience avec ses véhicules à vapeur lors de sa discussion avec Dickens à côté du 4014.