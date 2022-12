Jay Leno est rentré chez lui chez sa femme Mavis au lieu de l’unité des brûlés après que son visage soit devenu «un mur de feu»

Après avoir été initialement transporté à l’hôpital après son horrible incendie d’essence, Jay Leno s’est fait dire par des médecins qu’il avait besoin de soins spécifiques dans un centre de traitement des brûlés.

Au lieu d’être transféré au Grossman Burn Center, où il finirait par se retrouver pendant neuf jours, Leno a décidé de rentrer chez lui chez sa femme Mavis.

“Je suis rentré chez moi juste après ça”, a révélé Leno à Hoda Kotb dans “Today”.

Au grand choc de Kotb, Leno a confirmé qu’il était au volant et a décidé de passer la nuit à la maison après l’accident, plutôt que sur un lit d’hôpital. “Ma femme ne conduit plus”, a-t-il expliqué. “Je ne voulais pas qu’elle soit frappée et qu’elle ne sache pas ce qui se passait. Cela semblait juste être la bonne chose à faire, et je pense que c’était le cas.”

JAY LENO VEUT BLAGUER SUR SES BRÛLURES AU VISAGE : “IL N’Y A RIEN DE PIRE QUE LES CÉLÉBRITÉS GIGNONNEUSES”

“Donc, vous aimiez votre femme plus que vous ne vous inquiétiez pour vous-même”, a demandé Kotb à l’homme de 72 ans.

“Ouais c’est ça”, a-t-il répondu sarcastiquement, avant d’ajouter : “Je pense qu’il y a quelque chose à ça.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’incident, qui a eu lieu dans son garage de Burbank, s’est produit lorsque l’ancien animateur de “Tonight Show” travaillait sur sa voiture à vapeur blanche de 1907 lorsqu’il s’est rendu compte que la conduite de carburant était bouchée.

Il était sous la voiture, en train d’essayer de déboucher la conduite lorsqu’il a demandé que de l’air soit soufflé.

“Soudain, j’ai le visage plein d’essence et la veilleuse a sauté, et mon visage a pris feu”, a-t-il déclaré à propos de l’accident.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Heureusement, son bon ami Dave Killackey était sur les lieux et a pris les choses en main – littéralement.

“Je l’ai juste attrapé… Je l’ai attrapé par la tête et j’ai tiré sa tête contre ma poitrine”, a décrit Killackey à Kotb.

“Je pensais que c’était un mauvais rendez-vous avec Tinder”, a plaisanté Leno à propos des actions de son ami.

Killackey a ensuite décrit le visage de Leno comme “un mur de feu” et qu’il a dit à son ami de “mettre de l’eau froide sur son visage” dans la salle de bain.

Au cours de son rétablissement, Leno a reçu une pléthore de cartes et de fleurs ainsi que des souhaits de rétablissement.

Il a même été appelé par le président Biden lui-même.

“‘Je suis surpris que vous n’ayez pas de choses plus importantes à faire, mais merci, Monsieur le Président'”, a plaisanté Leno en évoquant sa réaction après que le président des États-Unis lui ait envoyé un message personnel.