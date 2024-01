Jay Leno cherche à obtenir la tutelle de sa femme Mavis, qui vit avec la démence | Divertissement

Spectacle de ce soir légende Jay Leno a déposé une demande de tutelle pour sa femme, Mavis, qui a reçu un diagnostic de démence.

Selon le dossier obtenu par Yahoo Divertissement, Leno cherche à obtenir la tutelle de la succession et des finances de Mavis, et non de sa personne. Le but de cet arrangement est « d’établir une fiducie vivante pour Mavis, 77 ans, qui garantit qu’elle dispose d’actifs suffisants pour lui fournir des soins futurs » si Leno décède avant elle.

Le dossier a été déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles le 26 janvier, les documents étant initiés le 1er novembre 2023 et signés par Leno le 17 novembre. Une audience est prévue pour le 9 avril, bien que Mavis elle-même ne soit pas tenue d’y assister en raison de « incapacité médicale » et « déficience majeure », y compris les problèmes d’orientation et les problèmes de mémoire et de concentration.

Ces dernières années, il y a eu une controverse autour des tutelles, qui sont un statut juridique dans lequel un tribunal nomme une personne pour gérer les affaires financières et personnelles d’une personne mineure ou incapable. Le Britney Spears et Michael Oher tutelle, en particulier, a suscité une grande attention des médias.

Cependant, celui que recherche Leno semble être différent. Comme l’a dit l’avocat Chris Melcher Yahoo, « Cela semble être une situation standard. Ils ont eu un long mariage – plus de 40 ans. Cela semble bénéfique… C’est vraiment triste qu’un conjoint soit incapable de subvenir à ses propres besoins, et il est naturel que l’autre conjoint fasse cela.

Leno, qui a amené Mavis à son spectacle du soir au Comedy & Magic Club à Hermosa Beach, en Californie, le dimanche 28 janvier, “a toujours géré les finances du couple”, selon le dossier, et “continuera de le faire jusqu’à ce que son décès.

Le couple était vu entrer dans le club de comédie main dans la main le dimanche. Et après le spectacle, Mavis a été aperçue en train de discuter avec des amis à l’extérieur de la salle.

“Jay est tout à fait capable de continuer à subvenir aux besoins physiques et financiers de Mavis comme il l’a fait tout au long de leur mariage”, indique le dossier, tout en notant également que Jay “croit que Mavis consent à la tutelle de la succession et à la nomination de Jay en tant que conservateur”. et qu’elle ne préférerait pas que quelqu’un d’autre soit nommé.

La tutelle s’occupera également du frère de Mavis, qui est considéré comme « son seul héritier vivant en dehors de Jay ».

Leno et Mavis se sont rencontrés au Comedy Store de Los Angeles dans les années 1970 et se sont vite entendus. Ils ont ensuite acheté une maison ensemble, après quoi Leno a proposé, en partie pour que Mavis soit couvert par sa police d’assurance. Ils se sont mariés le 3 novembre 1980 et sont ensemble depuis.

Interrogé lors d’une interview en 2019 avec Personnes le secret de son mariage durable, a plaisanté Leno, “ne pas déconner”. Il a ensuite donné une réponse plus sérieuse en disant : « Je dis toujours aux hommes lorsqu’ils rencontrent une femme… ‘Épousez quelqu’un qui est la personne que vous souhaiteriez être, et ça se passe bien.’ »

