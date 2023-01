Jay Leno blessé dans un accident de moto, des mois après avoir subi de graves brûlures

Deux mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour des brûlures graves, Jay Leno est maintenant aux prises avec un certain nombre d’os cassés après avoir été renversé d’une moto.

L’humoriste et ancien Spectacle de ce soir L’hôte a déclaré jeudi à un chroniqueur du Las Vegas Review-Journal qu’il s’était cassé la clavicule et deux côtes et s’était fissuré les rotules le 17 janvier.

L’incendie du garage de novembre et l’épave de janvier sont tous deux dus à sa passion pour le travail sur les véhicules d’époque. Il a subi des brûlures au visage, aux mains et à la poitrine dans un incendie d’essence alors qu’il réparait la conduite de carburant d’une voiture de collection. La semaine dernière, c’était une moto vintage.

Il a dit à John Katsilometes du Review-Journal qu’il testait une moto de 1940 lorsqu’il a remarqué l’odeur d’une fuite de gaz.

“Alors j’ai tourné dans une rue latérale et coupé à travers un parking, et à mon insu, un type avait un fil tendu à travers le parking mais sans drapeau suspendu”, a déclaré Leno, 72 ans. “Alors, tu sais, je ne l’ai pas vu avant qu’il ne soit trop tard.”

Il a insisté sur le fait qu’il allait bien et qu’il travaillerait même ce week-end, ajoutant que la couverture intense de l’incendie de novembre l’avait rendu réticent à dire quoi que ce soit depuis l’accident de la semaine dernière.

Leno a repris NBC Ce soir lorsque l’animateur de longue date Johnny Carson a pris sa retraite en 1992. Il a été remplacé par Conan O’Brien en 2009, mais NBC a eu froid aux yeux lorsque les notes de l’émission ont chuté et a ramené Leno en tant qu’hôte en 2010. Il est resté en poste jusqu’à ce que Jimmy Fallon prenne la relève en 2014.

Leno a transformé son amour des voitures en une série CNBC, Le garage de Jay Lenoet accueille une reprise du jeu télévisé Vous pariez votre vie.

Il a été hospitalisé pendant neuf jours après l’incendie, mais il était de retour dans un club de Californie du Sud six jours après sa libération, a rapporté People l’année dernière.