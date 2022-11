Jay Leno `` aspergé d'essence '' lorsque la voiture à vapeur s'est enflammée au garage de Burbank, les pompiers ont répondu à l'urgence

Jay Leno a été “aspergé d’essence” par une voiture à vapeur dans son garage de Burbank, qui a ensuite enflammé et brûlé des parties de son visage.

Le chef du bataillon des pompiers de Burbank, Dave Burke, a publié un rapport d’incident à Fox News Digital qui a révélé que les responsables avaient répondu à “l’appel médical d’urgence” le samedi 12 novembre à 12h28.

“Après leur arrivée sur les lieux, les ressources de BFD ont évalué et traité un patient adulte de sexe masculin”, indique le communiqué. “Le patient a été transporté à un service d’urgence local.”

L’icône de la télévision de 72 ans est actuellement “dans un état stable” et reçoit des soins au Grossman Burn Center pour des blessures au “visage et aux mains suite à un accident d’essence dans son garage”, Aimee Bennett, directrice des communications stratégiques à l’Ouest Hills Hospital & Medical Center, a déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

Elle a ajouté : “Il est de bonne humeur et est touché par toutes les enquêtes sur son état et ses vœux de bonheur. Il veut faire savoir à tout le monde qu’il va bien et qu’il se trouve dans ‘le meilleur centre de soins aux brûlés des États-Unis'”.

JAY LENO A DES “BRÛLURES GRAVES” D’UN “INCENDIE D’ESSENCE”, A BESOIN DE “UNE SEMAINE OU DEUX” POUR LA RÉCUPÉRATION

Leno a déclaré lundi dans une déclaration à Fox News Digital : “J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied.”

George Swift, un mécanicien du garage de Leno, a déclaré à Access Hollywood : “Il va se rétablir, mais ça va aller.”

JAY LENO A RECRÉÉ LE PICK-UP FORD 1979 DE SAM WALTON AVEC UN ÉLECTRIQUE F-150 LIGHTNING

Il a ajouté : “C’est un dur à cuire. Il ira bien. Il n’y a rien qui mette sa vie en danger. Il est de bonne humeur, mais vous savez, ça va prendre du temps.”

Swift a décrit l’incident et a déclaré que Leno travaillait sur une voiture à vapeur quand “il a été aspergé d’essence et qu’il s’est enflammé”.

“Il m’a appelé et il m’a dit qu’il y avait un incendie et que les pompiers arrivaient”, a ajouté Swift. “Il n’a jamais perdu connaissance.”

Le mécanicien, qui travaille avec Leno depuis 15 ans, a déclaré que Leno était dans “un centre de traitement des brûlés” et a ajouté : “Il reçoit les meilleurs soins”.

Il devait se produire lors d’une conférence à Las Vegas dimanche, mais s’est retiré en raison d’une “grave urgence médicale”.

Leno est depuis longtemps un connaisseur de culture automobile . Il a travaillé comme mécanicien tout en gravissant les échelons en tant que comédien de stand-up et possède maintenant plus de 280 véhicules uniques.

L’impressionnante collection de voitures rares, anciennes et anciennes vaut entre 50 et 100 millions de dollars, mais les estimations varient en raison des prévisions sur le prix de vente de certaines voitures rares.

Dans “Jay Leno’s Garage”, Leno discute avec des passionnés de voitures des marques et modèles préférés, en plus de montrer sa précieuse collection de voitures, de motos et de véhicules tout-terrain.