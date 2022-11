Jay Leno à l’hôpital après avoir subi de graves brûlures dans un incendie d’essence – National

Jay Leno dit qu’il a été grièvement brûlé dans un feu d’essence.

L’ancien Spectacle de ce soir l’hôte a confirmé à Variety qu’il était à l’hôpital dans un état stable.

“J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence”, a déclaré Leno à la publication de l’industrie du divertissement dans un communiqué. “Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied.

TMZ a rapporté pour la première fois que Leno, 72 ans, avait été hospitalisé dimanche après qu’un incendie se soit déclaré dans son garage de Los Angeles. Selon le point de vente, “l’une des voitures a pris feu sans avertissement”.

“Les flammes ont brûlé le côté gauche du visage de Jay, mais heureusement, elles n’ont pas pénétré son œil ou son oreille”, a poursuivi TMZ.

L’histoire continue sous la publicité

Leno n’a pas confirmé ces détails, mais il a déclaré à Variety qu’il était actuellement en traitement dans un centre Grossman Burn Center.

La nouvelle que quelque chose n’allait pas est devenue évidente après que le comédien a annulé sa participation à une conférence financière à Las Vegas dimanche.

Les gens ont d’abord rapporté que les participants à la conférence avaient été informés par e-mail que sa comparution avait été annulée en raison d’une “urgence médicale très grave”.

“Sa famille n’a pas été en mesure de nous fournir beaucoup de détails, mais il y a eu une urgence médicale très grave qui empêche Jay de voyager”, lit-on dans un e-mail aux participants à la conférence The Financial Brand. “Tout ce que nous savons, c’est qu’il est vivant, alors nos prières vont à lui et à sa famille ce soir.”

Leno est depuis longtemps un passionné de voitures et de motos. Il a animé l’émission Le garage de Jay Leno depuis 2015 et rédige une chronique de conseils automobiles pour Popular Mechanics.