Jay Glazer sur les rumeurs commerciales de Kirk Cousins, la prolongation de Jonathan Taylor et Josh McDaniel sur la sellette ?

Détails de la vidéo

Jay Glazer rejoint Dave Helman alors que le duo parle des dernières nouvelles et rumeurs de la NFL que VOUS avez. Dans le segment, Glazer et Helman parlent des rumeurs commerciales entourant le quart des Vikings du Minnesota Kirk Cousins ​​​​et de ce qui s’est passé avec la prolongation du contrat de Jonathan Taylor avec les Colts d’Indianapolis. Le duo parle également de Josh McDaniel potentiellement sur la sellette et d’Aaron Rodgers.



IL Y A 3 HEURES・Ligue nationale de football・9:48