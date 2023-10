Jay Glazer sur Chase Claypool, Jonathan Taylor, les rumeurs commerciales et l’utilisation de Jahmyr Gibbs | NFL sur FOX Pod

Détails de la vidéo

Jay Glazer s’assoit avec Dave Helman pendant que le duo parle des dernières nouvelles de la NFL ! Helman et Glazer commencent le segment en parlant de l’avenir de Justin Fields et Jonathan Taylor. Les Colts d’Indianapolis ou les Bears de Chicago échangeront-ils leurs joueurs vedettes ? Le duo s’assure également de discuter de la question de savoir si les Rams de Los Angeles constituent une menace sérieuse dans la NFC et de la situation du taux d’utilisation de Jahmyr Gibbs pour les Lions de Détroit.



IL Y A 6 HEURES・le podcast nfl on fox・7:40