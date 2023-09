Jay Glazer parle de l’avenir de Zach Wilson et Justin Fields et de la blessure de Trevon Diggs | NFL sur FOX Pod

Détails de la vidéo

Dave Helman amène Jay Glazer à l’émission alors qu’ils répondent aux questions que VOUS vous posez. Le duo commence le show en parlant de l’avenir de Justin Fields & Zach Wilson avec les Bears de Chicago et les Jets de New York. Ensuite, Helman et Glazer parlent de la blessure de Trevon Diggs et présentent un aperçu du match de football du lundi soir et demandent si Joe Burrow devrait jouer dans le match des Bengals de Cincinnati contre les Rams de Los Angeles.



IL Y A 1 HEURE・le podcast nfl on fox・6:30