Jay Glazer fait le point sur les négociations contractuelles de Justin Jefferson, les objectifs d’Aaron Rodgers et d’Anthony Richardson

Jay Glazer s’assoit avec Dave Helman dans le #AskGlazer de cette semaine pour parler de tout ce qui concerne la NFL ! Le duo commence par rompre la situation contractuelle des Vikings du Minnesota avec Justin Jefferson. Jefferson restera-t-il un Viking ou va-t-il partir ? Helman et Glazer analysent également si les Jets de New York participeront aux séries éliminatoires sous Aaron Rodgers, le plafond d’Anthony Richardson et avec quel joueur de la NFL Jay Glazer souhaite faire une interview.



IL Y A 3 HEURES・le podcast nfl on fox・5:03