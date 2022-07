Jay Ellis partage des photos de son mariage avec sa femme blanche et brise Twitter

On y va encore une fois…

Twitter s’enflamme Jay Ellis partager des photos de son somptueux mariage avec boo thang de longue date Nina Senicar qui a donné naissance à leur fille Nora Grace Ellis en 2019.

Selon Vogue (qui présentait le mariage du couple dans une somptueuse diffusion), les jeunes mariés ont apprécié leur cérémonie à la Villa Mangiacane en Toscane, en Italie, où les vignes et les oliveraies ont complété la belle scène.

Senicar a parlé de l’inspiration sentimentale derrière le lieu, racontant au célèbre magazine : “Nous avons toujours su que nous voulions nous marier en Italie car y aller était le premier voyage que nous ayons fait ensemble.”

Après leurs fiançailles en janvier 2019, le couple avait initialement prévu de se marier le 9 juillet au même endroit avant de reporter leur mariage en raison de la pandémie.

Ils ont fixé leur nouvelle date pour juillet 2021 avant de repousser la cérémonie une autre année jusqu’en 2022.

“Troisième fois le charme !” ils ont écrit sur leurs invitations. Heureusement, c’était vraiment le cas.

Comme prévu, Twitter a dégénéré en chaos à cause des photos de mariage virales qui ont ravivé l’amertume à propos de Jay Ellis – la star de la sitcom noire bien-aimée « Insecure » – épousant sa reine de la vanille.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont même souligné que le maquillage de Nina déteignait sur le visage de Jay Ellis sur les photos présentées dans Vogue.

Naturellement, Ellis a désactivé ses commentaires sous les photos de mariage qui ont été diffusées pendant des heures sur les réseaux sociaux.

Voir les photos de Jay Ellis et de sa femme me fait plaisir de savoir que mon mari au cul noir ne ressemblera jamais à un beignet poudré à cause de mon maquillage…

J’aime ça pour nous. 🫶🏾

— Whitty Huton Wuld Toor ✨💅🏾 (@tsarinabella) 19 juillet 2022