Jay Ellis et d’autres assistent à la première de “Somebody I Used To Know” à LA

La vie après Laurent

Jay Ellis était tout sourire à la première du prochain RomCom de Prime Video Quelqu’un que je connaissais au Culver Theatre de Los Angeles.

La star de cinéma en herbe a rejoint des co-stars Kiersey Clemons et Alison Brie sur le tapis animé avec l’ensemble du casting, y compris Danny Pudi, Haley Joel Osment, Zoé Chao, Sam Richardson, Julie Hagertyet Ayden Mayeri.

Parmi les autres participants notables figuraient le réalisateur / co-scénariste / producteur exécutif David Francoproducteurs Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Laura Vif-argent, Ben Stillman, Leigh Kittayet Michel Heimler.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Dans Quelqu’un que je connaissais, la productrice de télévision bourrée de travail Ally (Alison Brie) fait face à un revers professionnel majeur qui l’envoie courir dans le confort de sa ville natale. Là, elle passe une soirée éclair à se remémorer son premier amour Sean (Jay Ellis) et commence à tout remettre en question sur la personne qu’elle est devenue.

Les choses ne font que se compliquer lorsqu’elle découvre que Sean va se marier avec Cassidy (Kiersey Clemons) dont la confiance et les convictions créatives rappellent à Ally qui elle était.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Réalisé par Dave Franco et co-écrit par Franco et Brie, Quelqu’un que je connaissais est une histoire d’amour non conventionnelle à propos de trois personnes qui s’aident de manière inattendue à redécouvrir qui elles sont vraiment, d’où elles viennent et où elles vont.

“Vous savez, c’est gênant”, a déclaré Ellis lorsqu’on l’a interrogé sur le tournage de scènes intimes avec la femme du réalisateur Dave Franco, Alison Brie. “Et Dave est comme, ‘Jay, tu peux te rapprocher un peu plus?’ Je suis comme, ‘Êtes-vous sûr? On a l’impression d’être vraiment proches, Dave. J’ai l’impression d’être très proche de votre femme », ajoutant:« Ils sont tous les deux incroyables. Ils sont tellement cool et faciles.

Quelqu’un que je connaissais premières exclusivement sur Prime Video le 10 février 2023.