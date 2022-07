Jay Ellis épouse sa petite amie de longue date Nina Senicar en Toscane, Italie

Pour l’occasion spéciale, l’heureux couple portait tous les deux des Dolce et Gabbana personnalisés. Selon un communiqué de presse partagé avec PERSONNESle marié a enfilé un smoking bordeaux personnalisé avec des revers en pointe et une bordure en satin de soie avec une boutonnière de smoking blanche. La mariée est allée avec une simple robe blanche avec un bustier structuré. Elle a complété le look avec une jupe froncée et des sandales fendues à hauteur de cuisse et en satin blanc.

Les jeunes mariés ont apprécié leur cérémonie à la Villa Mangiacane en Toscane, selon Vogue, où les vignes et les oliveraies complètent la belle scène. Senicar s’est ouvert sur l’inspiration sentimentale derrière l’emplacement, racontant au point de vente: “Nous avons toujours su que nous voulions nous marier en Italie car y aller était le premier voyage que nous ayons fait ensemble.”