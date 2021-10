Jay Dudhane et Aditi Rajput remportent le MTV ‘Splitsvilla X3’ | Nouvelles télévisées

New Delhi : les mannequins Jay Dudhane et Aditi Rajput de Mumbai ont soulevé le trophée des vainqueurs lors de la grande finale de MTV ‘Splitsvilla X3’. Ils ont devancé Shivam Sharma et Pallak Yadav en remportant la tâche finale intitulée « Love Conquers », qui a testé leur force physique et mentale ainsi que la profondeur de leurs liens.

Après avoir remporté l’émission, Aditi a déclaré : « Je suis ravi de gagner l’émission avec Jay. Nous nous sommes soutenus les uns les autres depuis le premier jour et avons montré à tout le monde la puissance de notre connexion. Cette victoire n’est qu’un sentiment surréaliste pour nous. »

Elle a poursuivi: « Tout au long de ce voyage, Jay et moi avons eu une compréhension, une chimie et une amitié exceptionnelles. C’est ce qui nous a fait gagner la série. Notre gang Boombaam nous a également soutenus. C’était en effet une expérience mémorable de rivaliser avec notre propres amis dans la finale. »

Comme les saisons précédentes, cette fois aussi, deux groupes s’affrontaient. De nombreuses équations intéressantes se développaient parmi les couples, y compris des amitiés brisées. Mais finalement, Jay et Aditi ont gagné en faisant face aux différentes tâches et situations éprouvantes.

Après la finale passionnante, l’hôte Rannvijay Singha a déclaré: « Tir dans la nouvelle normalité, la 13e saison a été spéciale mais difficile pour nous à bien des égards, mais nous, en tant que famille, avons veillé à ce que le voyage en vaille la peine. »

Rannvijay a ajouté: « Les candidats ont traversé une gamme d’émotions et d’expériences tout au long de la saison. Alors qu’ils présentaient leurs » deux côtés de l’amour « , ils ont tous joué au mieux de leurs capacités. Jay et Aditi se sont tenus comme des rochers l’un avec l’autre depuis le départ et ce soutien mutuel leur ont ouvert la voie. Ils ont vraiment mérité de gagner la saison. «

Elle a poursuivi: « La dynamique des relations de la génération Z m’a donné une nouvelle perspective. Regarder les candidats mûrir émotionnellement a été une expérience merveilleuse. Jay et Aditi ont été l’un des couples les plus forts et parmi mes favoris absolus depuis le premier jour. Je suis extrêmement heureux qu’ils aient gagné. »