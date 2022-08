Jay Cutler répond aux récents commentaires de l’ex Kristin Cavallari sur leur mariage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jay Cutler répond aux récents commentaires de l’ex-femme Kristin Cavallari sur leur mariage.

Lors d’une apparition sur un podcast la semaine dernière, Cavallari a qualifié son mariage avec Cutler de “toxique”. Cutler a répondu lors d’une apparition sur le podcast “Sofia With an F” mercredi.

“Si elle veut dire des choses, elle peut dire des choses”, a déclaré Cutler lors du podcast. “Je ne vais pas m’engager dans cette voie à son sujet. Je veux dire, elle est toujours la mère de mes enfants.”

Cutler a également convenu avec l’hôte que Cavallari pourrait être plus à l’aise de parler publiquement de sa vie personnelle parce qu’elle a fait ses débuts dans la télé-réalité.

KRISTIN CAVALLARI APPELLE LE MARIAGE À JAY CUTLER “TOXIQUE” ET AVERTIT DE NE PAS “IGNORER LES DRAPEAUX ROUGES”

Il accepte que Cavallari ait des sentiments sur leur relation et pourquoi elle s’est terminée. Il est juste confus pourquoi elle en parle si longtemps après que tout se soit déroulé.

« Cela fait deux ans et demi. Pourquoi avons-nous ces conversations en public ? Pourquoi faisons-nous cela ? Cutler, qui partage trois enfants avec Cavallari, a demandé. “Maintenant, nous devons avoir cette conversation maintenant. C’est comme, allez. Nous en avons fini ici.”

Cutler n’a pas pu, ou n’a pas voulu, identifier une raison de la rupture de leur mariage. Il semble penser que Cavallari vient tout simplement de ” tomber amoureuse ” de lui, affirmant que son raisonnement pour mettre fin au mariage a changé au fil des ans et que leur émission de téléréalité n’a pas nécessairement contribué à la rupture.

En plus de qualifier le mariage de “toxique”, Cavallari a donné un aperçu de ce qui lui passait par la tête au cours des dernières années de leur relation.

Elle affirme que la décision de demander le divorce était effrayante et ne découlait pas d’une dispute particulière ou de quoi que ce soit d’important. Elle a dit qu’il lui avait fallu quelques années pour se rendre compte qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait pour sauver la relation et accepter que le mariage était terminé.

“Je ne pense vraiment pas que quelque chose de bien soit facile. Vraiment, avec quoi que ce soit dans la vie”, a-t-elle expliqué sur le podcast “Call Her Daddy”. “Mais vous ne voulez pas non plus simplement prendre une décision impulsive.

“Et c’est pourquoi il est important de l’écrire. J’ai aussi vu des couples qui ont traversé des s— et sortir de l’autre côté, vous savez. Donc, je pense que, dans toute relation, il suffit de réalisez ce que sont les facteurs décisifs pour vous. Qu’est-ce qui est important pour vous et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »

Cavallari n’a pas fourni plus de détails sur ce que ces briseurs d’accord étaient pour elle, mettant fin à la conversation en disant: “C’était toxique, point final. Fin de l’histoire. C’est tout ce que j’ai à dire.”