Jay et Kristin, qui se sont mariés en 2013, coparentent leurs trois enfants – fils Camden, 8 et Jaxon, 6 ans et fille Saylor, 5. À propos de sa recette des Sunday Wings, Cavallari crie à ses proches: «Les dimanches de football ont toujours été un grand jour chez moi. J’aime faire deux types d’ailes pour ma famille: Mes enfants adorent les ailes de sésame sucrées puisqu’elles sont enrobées de miel, et je préfère généralement les ailes de buffle car j’adore la saveur traditionnelle et un bon coup de pied. «