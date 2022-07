Jay Carney, responsable des relations publiques et de la politique d’Amazon, part rejoindre Airbnb

Airbnb a fait appel à Jay Carney, le principal porte-parole d’Amazon, pour devenir son nouveau responsable des politiques et des communications.

Carney commencera chez Airbnb en septembre et rendra compte au PDG Brian Chesky, la société a dit le vendredi. Il sera basé à Washington, DC

Carney a rejoint Amazon en 2015 après avoir été attaché de presse de la Maison Blanche sous le président Barack Obama de 2011 à 2014. Avant cela, il a passé 20 ans comme journaliste politique au Time Magazine.

En tant que responsable des politiques publiques et des communications d’Amazon, Carney a rapidement acquis une notoriété au sein de l’entreprise. Il faisait partie de l’équipe S d’élite de Jeff Bezos et y est resté quand Andy Jassy a pris ses fonctions de PDG l’année dernière. L’une des principales tâches de Carney était d’aider à orienter les relations d’Amazon avec les législateurs de Capitol Hill.

Pour Jassy, ​​cette décision marque la dernière sortie très médiatisée à un moment où l’entreprise est confrontée à une multitude de défis, allant de la flambée de l’inflation et des conflits de travail internes aux luttes réglementaires aux États-Unis et en Europe. En juin, Dave Clark, vétéran d’Amazon depuis 23 ans, a démissionné de son poste de chef de la vente au détail. Et deux éminents dirigeants noirs – le directeur des opérations Dave Bozeman et Alicia Boler-Davis, vice-présidente senior de la satisfaction client mondiale – ont également annoncé leur départ en juin.

Carney a supervisé l’importante équipe de relations publiques d’Amazon, ce qui impliquait souvent de diriger la réponse de l’entreprise à un examen externe, notamment sous l’administration Trump, qui critiquait fréquemment Amazon. Il a joué un rôle central dans les négociations malheureuses de l’entreprise pour un deuxième siège social à Long Island City.

“Jay a travaillé aux plus hauts niveaux du gouvernement et de la technologie, en tant que conseiller stratégique du président, et dans l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde”, a déclaré Chesky dans un communiqué. “Lorsque vous combinez cela avec les deux décennies qu’il a passées sur le terrain en tant que journaliste, il apporte une compréhension approfondie des besoins de multiples parties prenantes.”

Dans une note au personnel d’Amazon obtenue par CNBC, Carney a déclaré que son séjour chez Amazon “avait dépassé mes attentes” et a noté que les équipes qu’il dirigeait étaient entre “de très bonnes mains”.

“Ensemble, vous continuerez tous à faire d’Amazon une entreprise qui fait de grandes choses positives pour ses clients, ses employés et ses communautés à travers le monde”, a écrit Carney.

CNBC a également consulté une note que Jassy a envoyée aux employés annonçant le départ de Carney. Dans la note, il a déclaré au personnel que la société « commencera immédiatement une recherche » pour le remplaçant de Carney.

Voici la note de Jassy :

Je voulais vous faire savoir que Jay Carney, qui a dirigé Global Corporate Affairs au cours des sept dernières années, a décidé de quitter Amazon fin août pour poursuivre d’autres opportunités.

Depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 2015, Jay a développé et dirigé les équipes de politique publique et de relations publiques dans toutes nos activités et zones géographiques avec l’objectif primordial de s’assurer que les décideurs politiques, les journalistes et les clients sont tous informés avec précision des contributions d’Amazon à la croissance économique, à l’emploi la création, l’innovation et la durabilité – ainsi que notre attention inégalée sur les clients. Au fil des ans, Jay a fréquemment représenté Amazon lors de réunions avec des chefs d’État et de gouvernement et d’autres hauts dirigeants du monde entier. Il a également lancé et supervisé Amazon in the Community, la première organisation à l’échelle de l’entreprise dédiée à l’engagement communautaire et à la philanthropie. Jay est venu chez Amazon après avoir passé 5 ans et demi à la Maison Blanche d’Obama ; et avant cela, a travaillé comme journaliste pendant plus de deux décennies. Veuillez vous joindre à moi pour remercier Jay pour ses nombreuses réalisations importantes au nom des clients et des employés d’Amazon, pour nous avoir aidés à développer un ensemble solide de capacités en matière de politique publique et de relations publiques, et pour lui souhaiter bonne chance dans ses projets futurs.

Nous commencerons immédiatement une recherche du remplaçant de Jay. Dans l’intérim, Brian Huseman, Susan Pointer et Michael Punke relèveront de David Zapolsky, et Drew Herdener relèvera de moi.

Andy