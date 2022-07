Jay Carney, responsable des politiques d’Amazon, va rejoindre Airbnb

SEATTLE – Jay Carney, qui était attaché de presse de l’ancien président Barack Obama, quitte le poste de responsable de la politique et des communications publiques chez Amazon pour rejoindre Airbnb. Airbnb a déclaré vendredi dans un article de blog que M. Carney deviendrait son responsable mondial des politiques et des communications. M. Carney, ancien journaliste du magazine Time, a rejoint Amazon en 2015 en tant que premier vice-président senior des affaires mondiales, combinant relations publiques et lobbying gouvernemental alors que l’entreprise faisait face à un examen de plus en plus minutieux. M. Carney a farouchement protégé l’image d’Amazon et celle de son patron, Jeff Bezos, l’un des hommes les plus riches du monde.

Le départ de M. Carney est l’un des nombreux changements au sommet d’Amazon un an après le début du mandat d’Andy Jassy, ​​qui a succédé à M. Bezos en tant que directeur général de la société en juillet dernier. M. Jassy, ​​qui a précédemment construit et dirigé l’activité de cloud computing d’Amazon, est connu pour son attention et son intérêt pour les détails et a creusé dans des parties de l’entreprise qui sont nouvellement sous son contrôle.