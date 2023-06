Jay Brown prend une décision majeure après les funérailles de Lola à EastEnders

WIDOWED Jay Brown s’apprête à dire un dernier adieu à sa défunte épouse Lola Pearce.

Et après la diffusion de scènes funéraires émouvantes la semaine prochaine dans EastEnders, il fait un énorme changement de vie.

Bbc

Jay Brown a perdu sa défunte épouse Lola Pearce à cause d’une tumeur cérébrale en phase terminale[/caption] Bbc

Les habitants de Walford se préparent pour un dernier adieu la semaine prochaine[/caption] Bbc

EastEnders doit diffuser des scènes funéraires émotionnelles[/caption]

Les téléspectateurs de BBC One ont été laissés en larmes début juin lorsque les dernières scènes de Lola ont été diffusées.

La coiffeuse interprétée par Danielle Harold a rendu son dernier souffle entourée de sa jeune fille Lexi (interprétée par Isabella Brown) et de son mari Jay Brown (Jamie Borthwick).

De nombreux habitants de Walford ont été considérablement secoués par la perte et rejoindront les proches de Lola pour ses funérailles la semaine prochaine.

Tout commence avec le grand-père de Lola, Billy Mitchell (Perry Fenwick), qui est sous le choc alors qu’il tente de s’occuper des derniers préparatifs des funérailles.

Après une rencontre tendue avec le révérend, Billy s’en prend à Honey Mitchell (Emma Barton) et Jay alors qu’il partage son dégoût pour la façon dont la famille Mitchell a traité Lola au fil des ans avant de partir en trombe.

Jay a du mal à faire face à son chagrin et se dirige vers The Vic, mais il est bientôt renvoyé chez lui par Gina Knight (Francesca Henry) et Linda Carter (Kellie Bright) inquiètes pour se dégriser.

Plus tard, Honey trouve un Billy abattu seul devant le salon funéraire et l’encourage à dire un dernier au revoir à Lola.

Le jour des funérailles de Lola arrive enfin et Billy est introuvable mais fera-t-il partie du grand jour ?

Plus tard sur la place, le corbillard de Lola arrive orné de fleurs et de messages colorés laissés par les habitants d’Albert Square.

Les anciens voisins et connaissances de Lola se rassemblent alors pour célébrer la vie de Lola comme elle le souhaitait.

La cérémonie est une célébration de la vie de Lola avec des discours émouvants de Jay et de sa fille Lexi.

Mais un Jay fatigué se retire bientôt au n ° 18 pour enregistrer une dernière diffusion en direct sur sa chaîne remerciant ses abonnés pour leur soutien.

Dans les scènes ultérieures, Jay se débat clairement avec son immense chagrin tandis que Lexi s’inquiète pour lui, ce qui la pousse à repousser Billy et son père Ben Mitchell (Max Bowden) alors qu’ils tentent de lui remonter le moral.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Callum Highway (Tony Clay) suggère alors que Jay emménage dans leur appartement avec Lexi mais Ben rejette rapidement l’idée.

Mais un événement majeur finit par pousser Ben et Jay à s’entendre et ce dernier accepte finalement d’emménager.

Malheureusement, Ben fait face à ses propres difficultés et lorsque la famille s’assoit pour le dîner, il est mal à l’aise.

Ben panique à l’idée qu’il va garder ses propres problèmes secrets pour ses proches maintenant qu’il a une salle comble.

Pour couronner le tout, la coparentalité avec Jay tourne mal quand Lexi va à pied à l’école toute seule et il est révélé que la décision a été prise sans l’inclure il y a des semaines.

Jay et Ben peuvent-ils s’entendre ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Jay et Lexi déménagent[/caption] Bbc

Mais Jay et Ben ont bientôt du mal à coparentalité[/caption]