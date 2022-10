Jay Brown et Lola Pearce d’EastEnders font un grand pas dans les retombées d’une bagarre explosive

Les anciens amants Jay Brown et Lola Pearce se confessent ENFIN leurs vrais sentiments l’un pour l’autre et prennent une grande décision concernant leur relation.

Lola a organisé une fête d’anniversaire surprise pour un Jay reconnaissant et dans l’épisode de jeudi, le couple s’est vite rendu compte qu’ils étaient plus que de simples amis.

Bbc

Lola organise une fête d’anniversaire surprise pour Jay[/caption]

Bbc

Jay avouera-t-il ses vrais sentiments pour Lola ?[/caption]

À l’hôpital, Lola se faisait soigner son bras cassé après avoir subi une blessure alors qu’elle était attaquée par des voyous qui l’ont prise pour Sam Mitchell.

Elle a dit à Jay de retourner à sa fête – mais Jay a avoué qu’il préférait rester avec elle.

Billy les a encouragés à accepter et à admettre leurs sentiments l’un pour l’autre.

De retour à l’appartement, Lola a dit à Jay de fermer les yeux pour qu’elle puisse lui offrir son cadeau d’anniversaire : un bisou.

Jay a ensuite demandé à Lola: “Est-ce que ça veut dire quelque chose?”

Lola a répondu : “Eh bien oui, je pense que oui, si tu le veux aussi ?”

Jay a demandé s’ils voulaient des choses différentes car cela n’a jamais fonctionné dans le passé.

Mais Lola l’a rassuré en lui disant qu’elle a grandi depuis, désormais plus âgée et plus sage.

Elle a avoué : “Je veux que quelqu’un qui s’occupe de moi me rende heureuse. Je te veux Jay. Et cette fois je suis prêt. Je ne vais pas tout gâcher, je le jure.

Ils ont tous deux dit “je t’aime” en même temps avant de partager un baiser passionné et Jay a admis que se remettre ensemble “est le meilleur cadeau de tous les temps”.

Les fans étaient si heureux que l’ancien couple ravive leur romance.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Jay et Lola me font sourire. Je suis un romantique, tellement agréable de les voir tous les deux. #EastEnders.

Un autre a écrit : « Jay et Lola Je voulais tellement qu’ils se réunissent depuis des lustres mais maintenant c’est doux-amer. #EastEnders.

Un troisième a écrit: “Jay et Lola m’ont encore ramené christ #EastEnders.”

Cependant, les patrons d’EastEnders ont taquiné la sortie de Lola du feuilleton de la BBC dans un scénario déchirant.

EastEnders travaille aux côtés de Brain Tumor Research et de Macmillan Cancer Support pour aborder un scénario émotionnel de tumeur cérébrale pour le personnage.

Comme The Sun l’a révélé en exclusivité en juin, le scénario suivra Lola, jouée par Danielle Harold, alors qu’elle et ses proches acceptent son diagnostic.





Parlant de prendre en charge le scénario puissant, Harold, 30 ans, a déclaré: «Cela signifie tellement de faire confiance à un scénario comme celui-ci, qui est proche du cœur de beaucoup de gens.

“Malheureusement, beaucoup de nos téléspectateurs pourront s’identifier à l’histoire de Lola et cela a été déchirant de parler aux familles touchées par des tumeurs cérébrales et d’entendre leurs histoires.

“Ils ont été si incroyables en partageant leurs expériences avec moi, et je suis tellement chanceux de les avoir.

“Je ne serais pas capable de faire ce scénario sans leur soutien.”

Bbc

La BBC a révélé le scénario de sortie dévastateur de Lola[/caption]