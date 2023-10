Jay Brown d’EastEnders craint d’être mort dans un accident d’horreur alors que sa famille le renie

La mort de LOLA Pearce a eu des conséquences néfastes sur son veuf Jay Brown et il est devenu incontrôlable.

Mais les choses prennent une autre tournure mortifiante la semaine prochaine alors que le favori des fans d’EastEnders se retrouve à l’hôpital après un accident de choc.

Jay Brown devient incontrôlable

Gina Knight essaie de l'aider – mais ses efforts seront-ils vains ?

Le mécanicien incarné par Jamie Borthwick s’est tourné vers la nouvelle venue Nadine, attirée par sa ressemblance frappante avec feu Lola.

Malheureusement, dans son état de chagrin, Jay a décidé que la drogue était le seul moyen pour lui de faire face à la douleur d’être sans sa femme.

La semaine prochaine sur BBC One, l’état d’esprit de Jay ne s’améliore pas et les choses empirent pour lui après un horrible accident.

À venir, Jay se réveille après une nuit remplie d’alcool et de drogues et Billy Mitchell (Perry Fenwick) sent bientôt que quelque chose ne va pas.

Il se dirige vers Jay qui avoue avoir pris de la drogue mais il garde le silence à propos de Nadine.

Billy a le cœur brisé par les troubles de Jay et tente de rassembler la famille pour une rencontre à The Vic, mais les choses ne se passent pas comme prévu lorsque Ben Mitchell (Max Bowden) révèle tout sur Nadine, ignorant complètement que Lexi (Isabella Brown) est écoute.

Lexi chancelle et part brusquement alors que la famille la suit et évite Jay.

Dans les scènes ultérieures, Jay essaie désespérément de se faire pardonner, mais Ben et Callum Highway (Tony Clay) l’ont exclu, voulant protéger Lexi.

Jay obtient le numéro d’un revendeur de Ravi Gulati (Aaron Thiara) et récupère plus de drogue avant que Gina Knight (Francesca Henry) le trouve au parking pour les confisquer et lui propose un lit pour la nuit au Vic.

Gina convainc Jay de se diriger vers le n°29B où ils mettent en œuvre un plan pour parler à Lexi.

Ben et Billy sont réticents, mais une fois à l’intérieur, Jay a enfin une conversation honnête avec Lexi – comment va-t-elle réagir ?

Bien que cela reste à voir, un autre personnage devient prudent envers Jay.

George est inquiet lorsqu’il trouve Jay groggy se réveiller au Vic et craint qu’il ait une influence négative sur Gina, qui a eu sa part de problèmes de drogue.

Jay se boit jusqu’à l’oubli avant que George ne le jette dehors après avoir trouvé de la drogue dans ses affaires et Linda Carter (Kellie Bright) lui interdit.

Le mécanicien tombe plus tard sur Keanu Taylor (Danny Walters) et les deux hommes se battent presque, ignorant que Sharon Watts (Letitia Dean) regarde,

Plus tard, Jay est submergé d’émotion en regardant les affaires de Lola avant que Ben et Gina ne le trouvent inconscient sur le canapé après avoir pris plus de drogue.

Billy est dégoûté par Jay et une énorme dispute éclate entre les deux.

Jay est alors ordonné de quitter définitivement leur vie et, le cœur brisé, il décide de se rendre à Margate contre la volonté de Gina.

Plus tard, la police arrive au Vic à la recherche du plus proche parent de Jay, car il a été révélé que Jay avait eu un accident.

Survivra-t-il ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

George craint que Jay ne cause des ennuis à Gina.

Et la famille de Jay se retourne contre lui