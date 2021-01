JAY Brown admet qu’il a des sentiments pour son ancienne belle-mère Honey Mitchell la semaine prochaine à EastEnders.

L’admission choquante de Jay viendra après que Honey – qui est jouée par Emma Barton dans le feuilleton BBC One – surprend Jay disant à Billy que leur baiser ne signifiait rien.

Les téléspectateurs verront Jay réaliser que Rainie a gagné de l’argent supplémentaire en effectuant des dégagements de maison pour ses clients et se fera une idée.

Jay demande à Billy s’il aimerait faire équipe, expliquant qu’ils pourraient faire les dégagements et ensuite partager l’argent.

Mais il devient vite clair que Billy est toujours en train de bouder sur ce qui s’est passé entre Honey et Jay pendant la saison des fêtes.

Plus tard, Billy accepte finalement de faire partie du plan, mais demande à nouveau à Jay à propos de Honey, indiquant clairement qu’ils ne pourraient pas travailler ensemble si quelque chose se passait.

Jay promet que c’était une erreur mais, alors que Billy part, Jay aperçoit Honey qui a tout entendu.

Un Jay mortifié donne alors à Honey des messages contradictoires lorsqu’il s’excuse pour les choses blessantes qu’il a dites à Billy à propos de leur baiser, insistant sur le fait qu’il ne les pensait pas.

Honey est confuse quand Jay continue en disant que leur baiser signifiait quelque chose pour lui.

Honey fera-t-il confiance à sa parole?

Et si elle ressent la même chose, le diront-ils à Billy?

Les téléspectateurs savent que Jay et Honey se sont rapprochés ces dernières semaines alors qu’il la soutenait à la suite de son épreuve de viol par rendez-vous lorsque son rendez-vous diabolique, Paul, lui a dopé son verre.

Les fans ont commencé à prédire une romance entre le couple alors que Jay refusait de la quitter.

Mais Billy était horrifié de voir son ex-femme Honey et l’homme qu’il traitait comme son propre fils partager un baiser pendant la saison des fêtes.

Emma Barton a révélé qu’une romance « très compliquée » entre Honey et Jay provoquerait « beaucoup de conflits ».

L’actrice a partagé avec Metro.co.uk: «C’est vraiment intéressant, Jay a été son soutien après tout cela et elle l’a également soutenu et l’a aidé à grandir un peu plus.

«Il y a là des sentiments complexes et ce que je dirais, c’est que vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux.

Parlant de la façon dont une romance entre Honey et Jay ébourifferait les plumes de son ex Billy, elle a ajouté: « Si quelque chose arrivait, ce serait très compliqué et causerait pas mal de drame parce qu’elle, Jay et Billy ont une telle histoire ensemble et pauvres Billy, il aime toujours beaucoup Honey. «

Elle a ajouté: « Cela pourrait causer beaucoup de conflits. »