Jay Blades de The Repair Shop décroche un nouveau rôle loin de la série à succès de la BBC

JAY Blades a mis en sac une nouvelle émission sur un réseau rival de la BBC.

Jay a animé The Repair Shop de la BBC depuis sa première création en 2017.

Bbc

Jay Blades travaille avec Channel 5 pour une nouvelle série[/caption]

Depuis ses débuts, l’émission et Jay sont devenus des incontournables des télévisions du pays.

La star devrait maintenant apparaître dans une série factuelle spéciale sur Channel 5 qui explore l’East End de Londres.

La série s’intitule Jay Blades: History Of The East End et est une production de Hungry Jay Media.

Composé de trois épisodes d’une heure, Jay plonge dans le passé unique de son quartier de l’East End de Londres.

Jay en apprendra davantage sur les personnes qui ont rendu l’Est de Londres si spécial, des législateurs aux contrevenants à la loi, en passant par tous les autres.

Aucune date de diffusion n’a encore été fixée.

Daniel Pearl, rédacteur en chef Non-Scripted UK Originals Channel 5/Paramount+, a commandé l’émission. Dan Baldwin est producteur exécutif avec Mel Smith pour Hungry Jay Media.

Alors que les fans doivent attendre plus de détails sur la série, ils peuvent obtenir leur dose de Jay sur The Repair Shop.

La nouvelle saison de l’émission sera diffusée le 7 juin sur BBC One, avec des épisodes également disponibles sur BBC iPlayer.

The Repair Shop a partagé la bonne nouvelle avec ses fans cette semaine via Instagram et a déclaré : « #TheRepairShop est de retour ! De retour sur vos écrans le 7 juin, Jay et l’équipe sont de retour dans la grange pour l’été, prêts à sauver et à restaurer d’autres objets bien-aimés.

Les fans ont bien accueilli la nouvelle. Un utilisateur enthousiaste des médias sociaux a déclaré : « J’ai adoré ce programme et Jay et l’équipe depuis le tout début. Le monde entier devrait en prendre note !! »

« Vous m’étonnez les gars ! Tellement amusant à regarder ! » un autre intervint.

Thérapeutique pour certains, un téléspectateur a ajouté : « La meilleure thérapie de tous les temps. J’adore chaque épisode et chaque réparation.

L’atelier de réparation revient le mercredi 7 juin à 20h sur BBC One.

Arthur Edwards / Le Soleil

Jay Blades est avec The Repair Shop depuis 2017[/caption] Bbc

La saison des actualités de The Repair Shop est diffusée le 7 juin[/caption]