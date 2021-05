Jay Blades de l’atelier de réparation a révélé que les policiers en riant l’appelaient un «noir b***** d »en le battant à l’âge de 14 ans.

La star de 51 ans a récemment parlé de la lutte contre le racisme et l’itinérance, avec sa mère Barbara qui a déménagé au Royaume-Uni de la Barbade alors qu’elle n’avait que 13 ans – ayant Jay cinq ans plus tard.

BBC / Ricochet Ltd / Steve Peskett

Jay a été pris pour cible par des policiers racistes âgés de 14 ans[/caption]

Et même ceux qui étaient censés lui offrir la sécurité ont échoué, Jay réfléchissant à la rencontre déchirante avec les cuivres dans son nouveau livre.

Le miroir rapportent que le favori de la télévision rentrait chez lui à pied dans le nord-ouest de Londres à l’âge de 14 ans lorsque la camionnette s’est arrêtée à côté de lui.

Jay se souvient: «Les portes arrière se sont ouvertes et il y avait cinq ou six policiers en uniforme assis dans la camionnette qui m’attendaient. Ils n’ont même pas pris la peine de me fouiller. Ils ont juste battu la merde hors de moi.

«C’était brutal. Ils étaient couchés en moi avec les poings, les pieds et les matraques, et tout ce que je pouvais faire était de rouler en boule sur le plancher de la camionnette et d’attendre, de prier, que cela se termine. Cela a probablement duré deux minutes, mais c’était beaucoup plus long.

Instagram / jay_n_co

Jay photographié comme un enfant dans les années 80[/caption]

twitter @jay_n_co

Avec sa mère, qui a déménagé au Royaume-Uni depuis la Barbade à l’âge de 13 ans[/caption]

«Ils riaient: ‘Cela vous montrera, b ***** d noir. Quand ils en ont eu assez, ils m’ont jeté dehors et sont partis.

Plus choquant encore, Jay poursuit en disant que c’était «normal dans les années 80», ajoutant: «Parfois, vous n’étiez pas vraiment battu. D’autres fois, ils venaient vous chercher, vous battaient et partaient avec vous.

«De temps en temps, vous obtenez un coup de pied dans le dos ou un timbre sur le bras. Ils vous jetteraient dans une zone à prédominance blanche, et vous deviez trouver votre moyen de sortir de cette zone parce que si les racistes vous voyaient là-bas, ils vous poursuivraient.

«Les gens seront choqués par cela, mais au sein des communautés noires, c’était normal. Personne ne l’a signalé, car vous le rapporteriez à la police raciste. »

Les expériences de racisme de Jay l’ont amené à grandir violent et en colère, à se battre régulièrement et à abandonner l’école – se retrouvant dans la rue avant de recevoir un répit de l’Armée du Salut.

BBC

Il a continué à avoir une carrière réussie et est maintenant un favori de The Repair Shop.[/caption]









Cependant, il est finalement allé à l’université où il a rencontré sa première épouse Jade – avec qui il a créé deux associations caritatives appelées Street Dreams et Out Of The Dark qui ont aidé les jeunes qui ont échoué dans le système éducatif.

Jay a commencé à leur apprendre à restaurer des meubles, ce qui a conduit à des apparitions à la télévision sur Kirstie’s Handmade Christmas de Channel 4.

Alors que son mariage avec Jade s’est effondré et que Jay a frappé mentalement un endroit sombre, il a pu traverser les moments difficiles avant de créer son entreprise de restauration de meubles Jay & Co.

Les fans le connaissent maintenant depuis le hit de la BBC The Repair Shop.