Jay Blades de l’atelier de réparation apprendra à lire dans une nouvelle émission de télévision après l’avoir gardé secret pendant des années

Jay Blades de THE Repair Shop apprendra à lire dans une nouvelle émission de télévision après l’avoir gardé secret pendant des années.

Le restaurateur de meubles, devenu célèbre dans le programme très apprécié en 2017, devrait participer à un nouveau documentaire sur BBC One et iPlayer intitulé Jay Blades: Learning To Read At 51.

BBC/Ricochet Ltd/Steve Peskett

Jay Blades de l’atelier de réparation tentera d’améliorer ses compétences en lecture et écriture dans un nouveau documentaire unique – après avoir quitté l’école sans qualification[/caption]

BBC

Jay a rejoint The Repair Shop en 2017[/caption]

La star de la télé a quitté l’école sans diplôme et n’a jamais communiqué ses capacités de lecture à qui que ce soit avant la trentaine.

L’émission suivra le parcours de Jay alors qu’il reçoit une aide individuelle d’un organisme de bienfaisance pour améliorer ses compétences en lecture et en écriture.

Il rencontrera également d’autres personnes dans le même bateau que lui et reviendra sur les moments clés de sa vie qui ont façonné sa lecture dans ce qu’ils sont aujourd’hui.

Parlant du prochain documentaire, Jay a déclaré: «Apprendre à lire va être le défi le plus difficile pour moi.

« Au cours de ce voyage, je rencontrerai des personnes qui ne savent pas lire, pour une raison quelconque, et j’espère les aider.

« J’aimerais que ce film inspire les millions d’autres adultes dans la même situation que moi. »

Le producteur exécutif Dan Baldwin pense que le documentaire aidera d’autres personnes aux prises avec leurs compétences en lecture et en écriture.

Il a ajouté : « Cela va être une tâche gargantuesque pour Jay.

« Il devra travailler incroyablement dur et ce film verra Jay complètement hors de sa zone de confort.

« Ce sera un film inspirant, influent et important pour de nombreuses personnes qui ont du mal à lire. »

Jay Blades : Apprendre à lire à 51 ans n’est pas la seule émission dans laquelle il jouera au cours des prochains mois.

En juin, il a été révélé que les patrons de la BBC étaient furieux alors que le favori était braconné par Channel 5 pour un autre programme.

La nouvelle série, The Streets Where I Lived, Jay retournera dans la maison où il a grandi, ainsi que dans le quartier qu’il appelait auparavant.

Et il a été rapporté que les patrons sont ennuyés de continuer à essayer de prendre leurs étoiles.





« Ils continuent de signer nos présentateurs », a déclaré un une source a déclaré au Mirror, brandissant la chaîne rivale « BBC Lite ».

« Ils doivent créer une identité distincte. »

Parlant de l’émission, Jay a déclaré : « J’ai hâte de retourner dans mon ancien quartier et de découvrir l’histoire à sa porte.

« Les endroits que je visite sont les bâtiments, les rues et les communautés qui ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. »

Vous pourrez regarder Jay Blades : Apprendre à lire à 51 ans sur BBC One ou BBC iPlayer

BBC

Jay est devenu un grand favori des fans depuis qu’il est devenu célèbre il y a quatre ans dans l’émission BBC One[/caption]

Instagram/jay_n_co

Jay est né à Hackney, mais vit maintenant à Wolverhampton[/caption]