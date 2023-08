Jay Bhanushali, la fille de Mahi Vij, figure sur le panneau d’affichage de Times Square à New York ; couple fou de joie

L’acteur de télévision Jay Bhanushali et sa femme Mahi Vij sont l’un des couples de télévision les plus connus. Ce couple est également très populaire sur les réseaux sociaux et les fans sont toujours impatients d’entendre les dernières nouvelles à leur sujet. La fille de quatre ans de Tara, Jai et Mahi est également bien connue sur les réseaux sociaux avec une large base de fans. Pour le moment, Jai et Mahi ne sont pas fous de joie mais sur un nuage neuf, car à son quatrième anniversaire, Tara a été présentée sur un panneau d’affichage de Times Square à New York.

La fille de Jay Bhanushali apparaît sur un panneau d’affichage de Times Square.

La fille de Jai et Mahi, Tara, a eu quatre ans le 3 août 2023. Lorsque l’ange chéri du couple est apparu à Times Square le jour de son grand jour, elle a reçu un cadeau beauté pour les pieds. Dans la légende de sa poignée Instagram, Jai Bhanushali a posté une vidéo montrant Tara de Times Square sur le panneau d’affichage de New York. La vidéo montre le petit prince de Jai et Mahi en train de s’amuser et d’être extrêmement mignon. Être sur une si grande plate-forme est un énorme accomplissement pour un enfant de 4 ans.

Un couple réagit à l’apparition de Tara sur un panneau d’affichage

Les parents de Tara, Jai et Mahi, ont réagi avec fierté devant l’accomplissement de leur fille. Mahhi s’est décrite comme une « mère fière ». Jay Bhanushali a déclaré: « Quand je dis que je souhaite l’amour de mes fans comme ma petite fille, je le pensais. Elle est allée à Times Square, New York. » Laissez-nous vous dire combien de fois Mahi Vij a également été trollé pour le maquillage de sa petite fille Tara, mais à chaque fois, elle propose de bonnes réponses aux ennemis.

poste de caisse;

Jay et Mahi sont les parents de trois enfants.

Laissez-nous vous informer que Jai et Mahi se sont mariés en 2011. Après sept ans de mariage heureux, le couple a choisi d’adopter les enfants de leur gardien, Khushi et Rajveer. Cependant, Mahi et Jai ont accueilli leur fille Tara le 3 août 2019. Les couples publient fréquemment des photos de leur vie joyeuse avec leurs enfants sur les réseaux sociaux.