Jax Taylor traîne au bar avec une femme mystérieuse au milieu de la séparation de Brittany Cartwright

La star de télé-réalité s’est rendue à The Oaks Tavern à Sherman Oaks vendredi soir avec un groupe d’amis, dont une femme avec laquelle il semblait se rapprocher.

Regardez le clip… JT essaie de faire profil bas dans la casquette, mais c’est clairement lui qui discute avec des amis et prend quelques verres.

Des témoins oculaires disent que Jax et son amie sont arrivés ensemble vers 23h30 (heure du Pacifique) vendredi soir… et que plusieurs amis de leur groupe ont sauté pour faire un karaoké dans cet établissement discret.

On nous dit que Jax et la femme sont partis ensemble après environ une heure et demie… prenant la route vers 1 heure du matin. Nos sources disent qu’il n’y avait pas de PDA majeur – mais les deux hommes semblaient plutôt à l’aise l’un avec l’autre.