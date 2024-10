Jax Taylor répond aux « erreurs » commises dans la réponse au divorce de Brittany Cartwright et clarifie la garde

« Jax et Brittany ont déjà résolu depuis longtemps toutes les questions liées à la garde de Cruz », peut-on lire dans le communiqué, avant de faire référence aux erreurs des documents juridiques de la star de télé-réalité.

Jax Taylor clarifie sa version des faits, suite aux « erreurs » commises sur les documents juridiques qu’il a lui-même soumis.

La réponse de l’homme de 45 ans à Bretagne Cartwright La demande de divorce – dans laquelle elle demandait la garde principale de leur fils Cruz, âgé de trois ans – contenait des informations contradictoires sur le mariage du couple.

« Jax et Brittany ont déjà résolu depuis longtemps toutes les questions liées à la garde de Cruz et continueront à travailler ensemble en privé pour le meilleur intérêt de leur fils, qui reste leur principale préoccupation. Alors que Jax a commis des erreurs en remplissant les formulaires qui sont habituellement remplis par professionnels du droit qualifiés, ces erreurs seront corrigées sans délai », lit-on dans une déclaration remise à PERSONNES par un représentant de Taylor.



Selon la publication, Taylor a déclaré à tort que lui et Cartwright n’étaient pas légalement mariés et il a coché une case indiquant « autre » en ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants dans les documents qu’il a lui-même soumis.

Cartwright a commenté publiquement un E! Nouvelles publication sur les réseaux sociaux d’un article sur la réponse « contradictoire » de Taylor au sujet de son mariage légal.

« Nous sommes légalement mariés. J’imagine que la paperasse est difficile pour certaines personnes », La Vallée dit la star.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.



Le couple qui s’est rencontré Règles de Vanderpump s’est marié en juin 2019 dans l’État d’origine de Cartwright, le Kentucky. Ils ont accueilli Cruz en avril 2021.

En février 2024, Cartwright a révélé sur son podcast : Quand la réalité frappequ’ils prenaient du temps séparément, après une période tumultueuse de leur relation qui a été filmée pendant La Vallée.

Cartwright a demandé le divorce de son mari depuis cinq ans le 27 août, demandant la garde légale et physique principale du fils de l’ancien couple. Le natif du Kentucky a cité « des différences irréconciliables comme raison de la rupture », selon TMZqui a annoncé la nouvelle. Cartwright a indiqué que la date de séparation était janvier 2024 dans les documents.



La femme de 35 ans a parlé de la rupture sur leur podcast en septembre, disant aux fans que sa décision n’était pas celle qu’elle « avait prise à la légère ou rapidement ».

« Il m’a fallu de très nombreuses années pour arriver à ce point où j’ai acquis suffisamment de courage et de force pour faire ce qu’il y a de mieux pour moi », a noté Cartwright, et « me sortir d’une relation toxique et finalement voir ma valeur ».

« Cela a été très difficile, mais je suis plus forte que jamais », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa « motivation est mon fils, ma Cruzie, qui mérite une maman heureuse et en bonne santé ».



La semaine suivante, Taylor a également consulté le podcast de l’ancien couple pour aborder leur « situation actuelle ».

« Cela a été une semaine vraiment très difficile. Quiconque a divorcé comprendra à quel point c’est difficile », a déclaré Taylor à ses auditeurs.

« La Bretagne a demandé le divorce. Je comprends pourquoi elle l’a fait et je reconnais que c’est la bonne décision pour notre famille », a-t-il déclaré.



Cependant, le père de l’un des enfants a dit qu’il espérait que cela ne se termine pas ainsi, pour le bien de leur fils de trois ans, Cruz.

« J’aimerai et prendrai toujours soin de Brittany. Elle est la mère de mon magnifique fils. Tout ce que je veux pour nous, c’est être amicaux et même, je l’espère, vraiment, très bons amis. Un jour. Je sais que je suis un père extraordinaire. et je sais que je ferai un excellent ex-mari », a poursuivi Taylor.