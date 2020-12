Les fans ne verront pas grand-chose Jax Taylor et Bretagne Cartwrightle petit garçon, ni leur vie de nouveaux parents, sur Règles de Vanderpump. Le couple en herbe a annoncé qu’il ne reviendrait pas pour la saison neuf de la télé-réalité à succès.

Brittany, 31 ans, et Jax, 41 ans, ont partagé la nouvelle le vendredi 4 décembre, séparément mais similaire Instagram des postes.

Jax, qui est un incontournable de la série depuis sa première saison, m’a dit que les huit dernières années Règles de Vanderpump « ont été parmi les années les plus difficiles, les plus enrichissantes et les plus épanouissantes de ma vie. » Ils ont chacun écrit: «Bien que cela soit difficile à partager, [we] ne reviendra pas pour une autre saison de Règles de Vanderpump. Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux efforts. «

Les stars ont ajouté que Bravo et leurs compagnons de casting « resteront toujours proches de nos cœurs ». Ils ont ensuite crié aux fans: « Merci à tous les fans qui ont partagé notre parcours avec nous et nous ont soutenus à travers tout. Nous vous aimons. »